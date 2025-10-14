Colombia inundará Santa María del Águila de sabor y tradición El 18 de octubre se celebra el Festival Gastronómico 'Sabores de tu Tierra', un evento organizado por la Asociación de Colombianos Almería Para Todos

David Roth Almería Martes, 14 de octubre 2025, 19:25

La localidad de Santa María del Águila vivirá este sábado 18 de octubre una jornada llena de sabor, ritmo y diversidad cultural con la celebración del Festival Gastronómico 'Sabores de tu Tierra', un evento organizado por la Asociación de Colombianos Almería Para Todos que promete transformar la Nave Cultural de la pedanía ejidense en un auténtico crisol de culturas.

El encuentro, que se desarrollará desde las 10:00 hasta las 17:00 horas, tiene como objetivo promover la convivencia, la integración y el entendimiento entre comunidades de diferentes nacionalidades a través de la gastronomía y las artes escénicas. Según la organización, se trata de «una fiesta de la diversidad» en la que se pondrá de relieve la riqueza de las tradiciones culinarias y dancísticas de varios países.

En esta edición participarán chefs y artistas de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, República Dominicana, Venezuela, Ucrania, Marruecos y Senegal, quienes compartirán con el público lo mejor de sus cocinas y su folclore. Los asistentes podrán disfrutar de una muestra gastronómica internacional que recorrerá desde los sabores intensos de América Latina hasta las sutilezas de la cocina ucraniana o las especias africanas.

«Creemos firmemente que la comida tiene el poder de derribar barreras y construir lazos. A través de este evento buscamos celebrar nuestra diversidad y mostrar que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos el mismo amor por la buena comida y la alegría de la danza», explican desde la Asociación Almería Para Todos.

Además de los puestos gastronómicos, el festival contará con un escenario principal donde se presentarán grupos de danza folclórica de los distintos países participantes. Durante toda la jornada, el público podrá disfrutar de actuaciones en vivo que mostrarán la energía, el color y la esencia de cada cultura, creando un ambiente de alegría y convivencia.

Uno de los momentos más esperados será el showcooking del chef colombiano Luis Arango Saraz, que ofrecerá una demostración en directo en la que combinará técnicas de la cocina latina con productos y sabores típicos de Almería. Esta propuesta de fusión culinaria busca reflejar cómo la gastronomía puede ser un puente entre las tradiciones locales y las influencias internacionales que conviven en la provincia.

El evento, que cuenta con la colaboración de diversas asociaciones locales, se ha consolidado como una cita importante dentro del calendario cultural del Poniente almeriense. La organización espera una amplia participación de vecinos de Santa María del Águila, El Ejido y otros municipios cercanos, atraídos por la oportunidad de vivir una experiencia multicultural única.

El Festival 'Sabores de tu Tierra' es, en definitiva, una celebración de la unidad, la solidaridad y la interculturalidad, valores que definen el espíritu acogedor de Almería y su gente. En un contexto cada vez más diverso, iniciativas como esta contribuyen a reforzar el entendimiento mutuo y a poner en valor la riqueza que aporta la mezcla de culturas.