El chef almeriense que ha conquistado a Juan y Medio con su cocina de autor El cocinero asistió al programa 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur

David Roth Almería Martes, 2 de septiembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

La cocina almeriense ha sido protagonista esta semana en el programa 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur, de la mano de la visita del chef Ginés Peregrín. El cocinero, uno de los grandes embajadores gastronómicos de la provincia, compartió fogones y complicidad con otro ilustre almeriense, Juan y Medio, en una tarde en la que los sabores de Almería fueron la auténtica estrella televisiva.

Entre risas y anécdotas culinarias, Peregrín inundó de aroma y sabor el plató con una selección de platos que nacen de la memoria familiar, pero que se mezclan con la innovación gastronómica que tanto lo caracteriza. Entre ellos, unos gurullos de toda la vida, un ajo colorado reinventado con mejillones en escabeche y huevas de trucha, además de un refrescante ceviche de calabacín, homenaje a la huerta almeriense, a menudo llamada la despensa de Europa.

El momento estrella llegó con su ya célebre bombón de coliflor, un bocado elaborado a baja temperatura con varias cocciones, cebolla frita y almendra crujiente. Juan y Medio, entre curioso y sorprendido, no dudó en interrumpir con humor: «Perdona mi ignorancia, Ginés, pero ese aparato que tienes ahí… ¿Sirve también para medir la tensión?». La respuesta la puso la copresentadora: «Es un oxigenador, Juan. ¿Es que no tienes uno en casa?», «sí, pero es que no sé cómo ponerlo», bromeó agilmente el almeriense.

Peregrín aprovechó también para mostrar una técnica moderna: la elabotación de un aire de cítricos del Valle del Andarax. Unos cítricos de los que el chef no dudó en sacar pecho. «Se nota que eres de Almería», le dijo Juan y Medio, orgulloso de compartir raíces con un cocinero que no se cansa de reivindicar la calidad de los productos de su tierra.

Sobre Ginés Peregrín

El restaurante Ginés Peregrín, situado en la calle Méndez de la capital. Desde que abrió sus puertas en 2022, el local ha logrado entrar en la Guía Repsol, en la Guía Michelin y, más recientemente, en la prestigiosa We're Smart Green Guide, que reconoce a los mejores restaurantes de cocina vegetal y sostenible del mundo. Un reconocimiento que lo consolida como referente de la gastronomía de autor en Almería, junto a nombres como Tony García.

Formado en la Escuela de Hostelería de Salobreña y con experiencia internacional en Holanda, donde participó en el éxito del restaurante Pacharán, Ginés Peregrín ha sabido regresar a su tierra con una propuesta que mezcla ingredientes de kilómetro cero con técnicas vanguardistas, sin perder de vista la tradición.