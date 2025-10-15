Casa Puga afronta la mayor reforma de su historia para brillar como siempre desde 1870 Tras una renovación interior el año pasado, el emblemático bar encara la rehabilitación integral de su fachada y estructura, respetando todos los elementos originales

David Roth Almería Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:41 Comenta Compartir

Casa Puga, el bar más antiguo y emblemático de la capital almeriense, encara el tramo final de la que su gerente, José Ángel Pastor, define como «la mayor reforma de su historia». Tras la profunda renovación interior acometida el pasado año, ahora el histórico establecimiento afronta la segunda fase del proyecto: la rehabilitación integral del exterior del edificio, que permitirá devolverle su imagen original, tal y como lucía hace más de un siglo.

Los trabajos, dirigidos por el arquitecto almeriense Manuel Zurita, responsable también de la reforma interior y del Hotel Catedral, incluyen la restauración de toda la fachada, cornisas y cubiertas, así como el refuerzo estructural de determinados puntos del inmueble. La actuación, que cuenta con licencia de obra mayor y el respaldo del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, está siendo ejecutada por la empresa Soluciones Verticales, especializada en trabajos de altura sin necesidad de andamiaje, una solución clave dada la estrechez de la calle Jovellanos.

«Estamos recuperando todos los elementos originales: la piedra, los cerramientos, el color y el aspecto de siempre», explica Pastor, quien asegura que el objetivo es «devolverle a Casa Puga el aspecto que tenía hace 150 años». «Se han retirado todas las capas de pintura acumuladas a lo largo del tiempo y se ha sacado a la luz la piedra natural, e incluso un paño de ladrillo visto que se conservará por su belleza», añade.

Durante lo que lleva el inmueble de intervención, el local ha permanecido abierto a diario, con excepción de una jornada puntual. «Ha sido complejo, pero lo hemos conseguido adaptando los horarios de trabajo de la empresa a nuestras necesidades», reconoce el gerente. «Todos estamos con un trapo en la mano, limpiando el polvo, pero merece la pena: se va a quedar precioso».

La finalización de las obras está prevista para el puente de la Constitución o, a más tardar, antes de Navidad, momento en que Casa Puga volverá a mostrar su fachada completamente restaurada, en sintonía con otros edificios rehabilitados de la misma calle.

Compromiso con el casco histórico

La intervención forma parte del compromiso del grupo Servicios Hoteleros la Catedral, propietario del establecimiento, con la conservación del patrimonio del casco antiguo. Paralelamente, se ha llevado a cabo una puesta a punto de las fachadas del Hotel Catedral, que este año cumple dos décadas desde su apertura.

«Queremos que el conjunto urbano luzca como merece. Casa Puga es parte de la identidad de Almería y de su historia viva», subraya Pastor. «La idea es que siga siendo el mismo sitio de siempre, pero preparado para durar muchas décadas más».

Coincidiendo con la recta final de las obras, Casa Puga ha puesto también a la venta su tradicional lotería de Navidad, cuyo suplemento solidario de tres euros se destinará este año a dos causas locales: la restauración del órgano de la Catedral de Almería y las obras sociales del convento de las Siervas de María, dedicadas al cuidado de los enfermos.

Un monumento almeriense más

Fundada en 1870, Casa Puga es mucho más que una taberna: es un símbolo de la ciudad. Entre azulejos, fotografías históricas y una barra de mármol que ha visto pasar generaciones, el establecimiento continúa fiel a su espíritu original.

Si en la primera fase de la rehabilitación se respetó cada detalle del interior, desde los azulejos hasta la barra en la que los camareros escriben las comandas a lápiz, esta segunda etapa completa un proceso de renovación total que permitirá que el Puga siga siendo, como siempre se ha dicho en Almería, «uno de los tres monumentos de la ciudad: la Alcazaba, la Catedral y Casa Puga».