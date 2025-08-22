Alinea, una oda a la tradición, el sabor, la memoria y la sostenibilidad en Roquetas de Mar El proyecto gastronómico de Estefanía Marchal honra la tradición local desde la creatividad y el respeto absoluto al producto de cercanía

David Roth Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 12:29

Alinea es el proyecto gastronómico de Estefanía Marchal, una propuesta que honra la tradición de Roquetas de Mar desde la creatividad y el respeto absoluto al producto de cercanía. Su cocina parte de un principio claro: utilizar ingredientes de primera calidad, priorizando lo local (pulpo, jibia, tomate, corvina o emperador) sin renunciar a influencias internacionales que enriquecen cada plato y aportan, además, un atractivo turístico y cultural.

La filosofía del restaurante se construye sobre la sostenibilidad y el compromiso con los agricultores y pescadores de la zona, con quienes mantiene una estrecha colaboración para garantizar frescura y autenticidad en cada receta. Marchal reivindica así una cocina que conecta con la tierra y el mar de Almería, pero que al mismo tiempo se abre al mundo con técnicas modernas y guiños creativos.

El recetario tradicional almeriense se convierte en punto de partida y homenaje, pero siempre reinterpretado con un sello personal. Platos como el asadillo de pimientos al carbón con anguila, praliné y toques cítricos muestran esa mezcla de memoria y vanguardia, donde lo sencillo se vuelve extraordinario gracias a la técnica y a una sensibilidad especial por los contrastes. En los fogones se emplean fondos cocinados lentamente, maderas de cercanía y elaboraciones que dialogan con la cocina contemporánea sin perder el alma de lo familiar.

Frente al mar, en un espacio acogedor que invita a la calma, Alinea busca emocionar a través del sabor. Cada propuesta cuenta una historia, evoca recuerdos y se inspira en la sencillez, porque —como insiste Marchal— lo verdaderamente importante es crear una experiencia completa en la que el comensal se sienta parte de ese relato. La marrana de pulpo, la jibia local o la corvina salvaje son ejemplos de cómo un producto humilde, bien tratado, puede convertirse en una celebración de identidad y territorio.