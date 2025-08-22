Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Alinea, una oda a la tradición, el sabor, la memoria y la sostenibilidad en Roquetas de Mar

El proyecto gastronómico de Estefanía Marchal honra la tradición local desde la creatividad y el respeto absoluto al producto de cercanía

David Roth

Almería

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:29

Alinea es el proyecto gastronómico de Estefanía Marchal, una propuesta que honra la tradición de Roquetas de Mar desde la creatividad y el respeto absoluto al producto de cercanía. Su cocina parte de un principio claro: utilizar ingredientes de primera calidad, priorizando lo local (pulpo, jibia, tomate, corvina o emperador) sin renunciar a influencias internacionales que enriquecen cada plato y aportan, además, un atractivo turístico y cultural.

La filosofía del restaurante se construye sobre la sostenibilidad y el compromiso con los agricultores y pescadores de la zona, con quienes mantiene una estrecha colaboración para garantizar frescura y autenticidad en cada receta. Marchal reivindica así una cocina que conecta con la tierra y el mar de Almería, pero que al mismo tiempo se abre al mundo con técnicas modernas y guiños creativos.

El recetario tradicional almeriense se convierte en punto de partida y homenaje, pero siempre reinterpretado con un sello personal. Platos como el asadillo de pimientos al carbón con anguila, praliné y toques cítricos muestran esa mezcla de memoria y vanguardia, donde lo sencillo se vuelve extraordinario gracias a la técnica y a una sensibilidad especial por los contrastes. En los fogones se emplean fondos cocinados lentamente, maderas de cercanía y elaboraciones que dialogan con la cocina contemporánea sin perder el alma de lo familiar.

Frente al mar, en un espacio acogedor que invita a la calma, Alinea busca emocionar a través del sabor. Cada propuesta cuenta una historia, evoca recuerdos y se inspira en la sencillez, porque —como insiste Marchal— lo verdaderamente importante es crear una experiencia completa en la que el comensal se sienta parte de ese relato. La marrana de pulpo, la jibia local o la corvina salvaje son ejemplos de cómo un producto humilde, bien tratado, puede convertirse en una celebración de identidad y territorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grandes bandadas de cigüeñas sorprenden en Almería y en otros puntos de la provincia
  2. 2 Cuatro meses para el hombre que agredió a guardias civiles cuando merodeaba por la vivienda de su expareja
  3. 3 La Guardia Civil detiene a un delincuente sexual en Roquetas tras la denuncia por agresión de una mujer
  4. 4 La Virgen de los Vientos recorre las calles de la Urba por segundo año consecutivo
  5. 5 Roquetas finaliza el Mercado Medieval con un «éxito» de participación
  6. 6 Incendio forestal en Lubrín, en una zona que ya ardió en julio
  7. 7 Exigen «vigilancia diaria» en el Centro de Salud de Berja tras la reyerta que dejó un fallecido y cinco heridos
  8. 8 Vícar sanciona a 56 vehículos en la última campaña de control de velocidad
  9. 9 Este es el conocido local de ocio que ha anunciado que esta será su «última feria»
  10. 10 Extinguido el incendio en el paraje El Pocico, en Lubrín, municipio que ya registró un fuego en julio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alinea, una oda a la tradición, el sabor, la memoria y la sostenibilidad en Roquetas de Mar

Alinea, una oda a la tradición, el sabor, la memoria y la sostenibilidad en Roquetas de Mar