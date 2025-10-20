Del Adriático al mar de Alborán: abre la primera hamburguesería de pescado en Almería Ubicado en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos, este restaurante italiano ofrece una novedosa manera de degustar los 'frutos del mar' en la capital

David Roth Almería Lunes, 20 de octubre 2025, 12:27 | Actualizado 12:50h.

El Paseo Marítimo cuenta con un nuevo espacio donde el mar se saborea de una forma diferente. Desde agosto, Adora, un restaurante italiano recién inaugurado en pleno Paseo Marítimo Carmen de Burgos, ofrece una propuesta inédita en la ciudad: las primeras hamburguesas de pescado de Almería, inspiradas en la tradición costera del Adriático.

El proyecto nace con la intención de unir dos mares, el Mediterráneo y el Adriático, en una misma mesa. Sus creadores definen el local como «un espacio donde el mar cobra vida en cada plato», y lo cierto es que la idea ha calado entre quienes buscan una experiencia diferente, ligera y sabrosa. El ambiente del restaurante, dominado por tonos azules y blancos, recuerda a las casas costeras italianas y transmite una sensación de calma que acompaña perfectamente a su cocina fresca y marinera.

Las hamburguesas del mar son el alma de la carta y la gran novedad de este concepto gastronómico. En lugar de carne, el pan abraza ingredientes como tartar de atún, salmón marinado, bacalao o calamares fritos, combinados con quesos italianos, pestos, mayonesas caseras y verduras frescas.

Cada una de las recetas lleva el nombre de una localidad del Adriático, como Polignano, que mezcla tartar de atún con stracciatella aromatizada con lima y pesto genovés; Vasto, con salmón marinado, queso de cabra y salsa de mango; u Ortona, con calamares fritos y mayonesa de tomate. También destacan la Foggia, elaborada con bacalao, alcachofas a la romana y queso primosale frito, y la Termoli, con mozzarella de búfala, pesto y tomate cherry.

Más allá de las hamburguesas, la carta ofrece una selección de pastas frescas, ensaladas ligeras y frituras de pescado, además de postres italianos elaborados de forma artesanal, como el tiramisú o la tarta caprese, naturalmente sin gluten. Cada plato parece pensado para rendir homenaje al mar y a la cocina tradicional italiana, pero con un aire contemporáneo y cercano.

Con su lema 'Cucina Italiana del Mare Adriatico', Adora se presenta como un pequeño puente entre dos costas. Una propuesta diferente que combina productos locales del mar de Alborán con la técnica y la sensibilidad de la cocina italiana, y que promete consolidarse como una de las aperturas más originales de la temporada en Almería.

