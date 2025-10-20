Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Del Adriático al mar de Alborán: abre la primera hamburguesería de pescado en Almería

Ubicado en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos, este restaurante italiano ofrece una novedosa manera de degustar los 'frutos del mar' en la capital

David Roth

Almería

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:27

Comenta

El Paseo Marítimo cuenta con un nuevo espacio donde el mar se saborea de una forma diferente. Desde agosto, Adora, un restaurante italiano recién inaugurado en pleno Paseo Marítimo Carmen de Burgos, ofrece una propuesta inédita en la ciudad: las primeras hamburguesas de pescado de Almería, inspiradas en la tradición costera del Adriático.

El proyecto nace con la intención de unir dos mares, el Mediterráneo y el Adriático, en una misma mesa. Sus creadores definen el local como «un espacio donde el mar cobra vida en cada plato», y lo cierto es que la idea ha calado entre quienes buscan una experiencia diferente, ligera y sabrosa. El ambiente del restaurante, dominado por tonos azules y blancos, recuerda a las casas costeras italianas y transmite una sensación de calma que acompaña perfectamente a su cocina fresca y marinera.

Las hamburguesas del mar son el alma de la carta y la gran novedad de este concepto gastronómico. En lugar de carne, el pan abraza ingredientes como tartar de atún, salmón marinado, bacalao o calamares fritos, combinados con quesos italianos, pestos, mayonesas caseras y verduras frescas.

Cada una de las recetas lleva el nombre de una localidad del Adriático, como Polignano, que mezcla tartar de atún con stracciatella aromatizada con lima y pesto genovés; Vasto, con salmón marinado, queso de cabra y salsa de mango; u Ortona, con calamares fritos y mayonesa de tomate. También destacan la Foggia, elaborada con bacalao, alcachofas a la romana y queso primosale frito, y la Termoli, con mozzarella de búfala, pesto y tomate cherry.

Más allá de las hamburguesas, la carta ofrece una selección de pastas frescas, ensaladas ligeras y frituras de pescado, además de postres italianos elaborados de forma artesanal, como el tiramisú o la tarta caprese, naturalmente sin gluten. Cada plato parece pensado para rendir homenaje al mar y a la cocina tradicional italiana, pero con un aire contemporáneo y cercano.

Con su lema 'Cucina Italiana del Mare Adriatico', Adora se presenta como un pequeño puente entre dos costas. Una propuesta diferente que combina productos locales del mar de Alborán con la técnica y la sensibilidad de la cocina italiana, y que promete consolidarse como una de las aperturas más originales de la temporada en Almería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Asociación El Timón cumple 30 años en una gala con reivindicaciones sobre la salud mental
  2. 2 «Quería ser alcalde pero no pensaba que eso era entrar en política»
  3. 3 Almería hará un sendero cicloturista y peatonal hasta la Almadraba de Monteleva
  4. 4 Graduados Sociales y la Abogacía rinden homenaje a José Manuel Urbano
  5. 5 Montero arremete por la crisis del cribado: «Con la salud no se juega»
  6. 6 Arboleas cierra la XXII edición de las Jornadas de Al-Arbulí
  7. 7 Premio Colombine y homenaje a las primeras alcaldesas de la democracia
  8. 8 Almería hará un sendero cicloturista y peatonal hasta la Almadraba de Monteleva
  9. 9 «Quería ser alcalde pero no pensaba que eso era entrar en política»
  10. 10 Juzgan este lunes a un hombre por insultos racistas a un monitor de fútbol en un partido infantil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Del Adriático al mar de Alborán: abre la primera hamburguesería de pescado en Almería

Del Adriático al mar de Alborán: abre la primera hamburguesería de pescado en Almería