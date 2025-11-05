Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrada a la localidad de Cabo de Gata.

Vecinos piden mejoras en la seguridad vial en Cabo de Gata: «Hay promesas incumplidas»

Los residentes denuncian el riesgo constante de atropellos en los accesos al núcleo costero y reclaman medidas efectivas para evitar accidentes

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

La preocupación por la seguridad vial en el núcleo de Cabo de Gata sigue estando presente entre sus vecinos. Un año y medio después del ... atropello mortal de una mujer en un paso de peatones del acceso principal al pueblo, los residentes aseguran que «nada ha cambiado» y temen que se repitan tragedias similares si no se adoptan medidas urgentes para reducir la velocidad de los vehículos que atraviesan la barriada o que pasan junto a ella en dirección a Las Salinas.

