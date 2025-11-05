Vecinos piden mejoras en la seguridad vial en Cabo de Gata: «Hay promesas incumplidas»

La preocupación por la seguridad vial en el núcleo de Cabo de Gata sigue estando presente entre sus vecinos. Un año y medio después del ... atropello mortal de una mujer en un paso de peatones del acceso principal al pueblo, los residentes aseguran que «nada ha cambiado» y temen que se repitan tragedias similares si no se adoptan medidas urgentes para reducir la velocidad de los vehículos que atraviesan la barriada o que pasan junto a ella en dirección a Las Salinas.

El 10 de abril de 2024, una mujer de 69 años perdió la vida tras ser arrollada en la vía principal de entrada a Cabo de Gata, entre las calles Atarazanas y Mazarrulleque. Según el parte del 112, aunque la conductora dio negativo en alcohol y drogas, el suceso reavivó el debate sobre la peligrosidad del acceso al núcleo costero.

«Desde entonces hemos tenido varios sustos, los coches no respetan los pasos de cebra y circulan a gran velocidad», denuncia una vecina del barrio, quien lamenta que «ni siquiera se detienen cuando un peatón pide paso».

Promesas sin cumplir

Los vecinos aseguran que, pese a los anuncios institucionales, la situación sigue igual. «La alcaldesa y el concejal de Aguas se hicieron una foto prometiendo semáforos, pero no han hecho nada», reprocha. A su juicio, los semáforos podrían mejorar la seguridad, aunque «serían preferibles resaltos o badenes, porque las luces aumentan la contaminación lumínica en el pueblo».

En junio de 2025, la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento anunciaron un proyecto para mejorar la travesía de acceso a Cabo de Gata. El plan incluía la instalación de semáforos de preaviso, nuevo asfaltado y señalización horizontal, además de la adecuación de pasos peatonales accesibles. Sin embargo, los vecinos denuncian que las obras no han comenzado. «Hay promesas incumplidas», dicen.

Reclamaciones por el deterioro del entorno

Las quejas vecinales también se extienden al entorno natural del núcleo. Según explican, las obras vinculadas a la desaladora Mar de Alborán han dañado gravemente el camino del Charco y las dunas cercanas. «Han arrasado la flora y la fauna y el camino sigue intransitable», aseguran, al tiempo que afirman haber denunciado la situación ante el Ayuntamiento, la Delegación de Medio Ambiente, la Dirección General de Costas y la empresa responsable.

«El Defensor del Pueblo Andaluz cerró un expediente que le enviamos alegando falta de documentación, pese a que hemos presentado las reclamaciones por registro», lamentan. «Vivimos en un entorno privilegiado que se está deteriorando por falta de control y de sensibilidad institucional».

«Cualquier día habrá otro accidente»

Los puntos más conflictivos, según los vecinos, se concentran entre el mirador de las Salinas y la rotonda de acceso, así como a la salida del núcleo, junto a la escuela. «Cualquier día habrá otro atropello», advierten.

Mientras tanto, los residentes siguen esperando que se materialicen las promesas de mejora. «Solo pedimos prevención, medidas simples, como resaltos o señales luminosas, que obliguen a los conductores a respetar el límite de velocidad», concluyen.