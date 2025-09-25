Vecinos: «Los inmigrantes no son una amenaza; hay que vivir el Evangelio con hechos, no solo con palabras» Inmaculada López, madre y vecina de San Luis, defiende el proyecto y pide no dejarse llevar «por el miedo o la desinformación» con personas que «conviven desde hace tiempo con nosotros»

Francisco Hernández, exalumno del Colegio Diocesano y vecino del barrio de San Luis, es una de las voces que ha apoyado el inicio de este proyecto. «Como antiguo alumno del colegio Diocesano y vecino del barrio de San Luis, quiero expresar mi apoyo al proyecto». En esta línea, ha explicado que los migrantes «forman parte de nuestra vida: trabajan, cuidan y aportan a nuestra sociedad».

Hernández manifiesta que tanto en España como en Europa «los necesitamos y lo mejor es que encuentren una comunidad que acoge y no que levanta muros». Y es que en los últimos días, se ha despertado una opinión contraria y 'minoritaria', de algunos sectores de padres y madres del centro educativo de la instalación anexa y en partidos políticos como Vox. «La inmigración no es una amenaza, es una bendición que genera riqueza ecónómica y, sobre todo, humana», expone este vecino. «Este proyecto lo convierte en un espacio que sigue formando y acogiendo (...) es, vivir el Evangelio con hechos, no solo con palabras».

Inmaculada López, madre y vecina de la barriada, defiende el proyecto que comenzará en el Seminario: «Que la Iglesia abandere esta iniciativa es signo de cercanía a los necesitados». Además, pide que en Almería no hay que dejarse llevar «por el miedo o la desinformación» con personas que «conviven desde hace tiempo con nosotros».

