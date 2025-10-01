El TSJA avala el catálogo de edificios protegidos de Almería que no incluye 'El Pingurucho' Rechaza el recurso impulsado por Amigos de La Alcazaba y Asociación Bicentenario de Los Coloraos para evitar posibles traslados fuera de la Plaza Vieja

E. P. Almería Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:33 Comenta Compartir

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA ha avalado la decisión del Ayuntamiento de Almería para no incluir el monumento a los Mártires por la Libertad, conocido como 'El Pingurucho', en la ampliación del catálogo de edificios y espacios protegidos realizada mediante la modificación puntual número 75 del actual PGOU al ser un elemento escultórico «ajeno al criterio que se ha tenido en cuenta para la selección de los inmuebles considerados en esta innovación».

En su sentencia, consultada por Europa Press y dictada hace una semana, el alto tribunal andaluz rechaza el recurso impulsado por las asociaciones Amigos de La Alcazaba y Asociación Bicentenario de Los Coloraos, que tenían como objetivo que la modificación promovida por la Gerencia Municipal de Urbanismo y aprobada en Pleno en mayo de 2022 incluyera el monolito para garantizar su protección y evitar posibles traslados fuera de la Plaza Vieja.

El tribunal considera que el acuerdo plenario se ajusta a los procedimientos legales y cuenta con los informes técnicos y jurídicos necesarios sin que la falta de inclusión de 'El Pingurucho', que fue declarado posteriormente como Lugar de la Memoria, suponga algún tipo de vulneración, sentido en el que rechaza hasta siete motivos de alegación esgrimidos por estas asociaciones, a las que condena al pago de un máximo de 2.000 euros en costas.

Las entidades culturales pretendía que el monumento a los Mártires de la Libertad figurara como elemento protegido individualizado Nivel 1, si bien sus alegaciones fueron rechazadas dado que la naturaleza de la modificación del PGOU era distinta e iba encaminada fundamentalmente a la protección de edificios singulares.

El TSJA considera que la decisión municipal quedó plenamente «motivada» al explicarse que la actuación estaba encaminada a proteger una serie de antiguas casas solariegas de principios del siglo XX así como una serie de edificios situados en el centro histórico, además de la antigua universidad laboral y los kioscos de acceso a los refugios de la Guerra Civil, entre otros inmuebles.

«La pretendida inclusión del monumento escultórico dedicado a los Mártires de la Libertad sería ajeno al objeto y finalidad de la innovación», estima el tribunal, que no ve trascendente por este mismo motivo entrar en el valor que tiene la columna conmemorativa y que las asociaciones quisieron acreditar mediante un informe pericial. Del mismo modo, cree que la hipotética inclusión debería dar lugar a otros elementos de similar naturaleza, que tampoco fueron estudiados.

Con la resolución de esta cuestión principal, la Sala zanja el grueso de las alegaciones restantes formuladas por los recurrentes, quienes advirtieron de una posible vulneración de la normativa sobre la protección de conjuntos históricos o de la protección del monumento como BIC. El TSJA incide en que dichas cuestiones no forman parte del conflicto planteado.

«El objeto de nuestro enjuiciamiento no es la protección que la plaza donde se ubica el monumento escultórico o su arbolado puedan tener», apuntan tras aludir a sentencias anteriores con las que ya se pronunció en contra de la retirada de los ficus y otros ejemplares que, en definitiva, han quedado integrados en la reciente remodelación de este espacio.