Más de tres semanas sin internet por una avería masiva de Yoigo en Almería

Desde el pasado 3 de julio, numerosos clientes de Yoigo en Almería capital sufren una «avería masiva» en el servicio de internet, según reconoce la propia compañía que, a día de hoy, sigue sin resolverse. Esta falla en el sistema estaría afectando al sistema de internet, dejando sin wifi a sus usuarios. Más de tres semanas después del inicio del problema, los afectados denuncian la falta de información por parte de la compañía y la ausencia de una vía clara de contacto, más allá del teléfono de atención al cliente.

La incidencia, de la que apenas se conocen detalles, está generando un profundo malestar entre los usuarios. «Hemos llamado hasta siete veces como clientes y siempre nos dicen lo mismo: que han abierto un ticket y que ya nos llamarán, pero no hay solución ni nos dan una fecha estimada para arreglarlo», asegura uno de los afectados, que reside en el centro de la ciudad.

Ni la compañía ni su servicio de atención al cliente han querido especificar cuál es el origen del problema, qué zonas concretas de la capital están afectadas o cuánto tiempo se espera que dure la interrupción. Tampoco existe un canal de comunicación oficial con medios de comunicación, más allá del propio número de atención al cliente, desde donde se limitan a confirmar que existe «una avería masiva en la zona».

Uno de los puntos más conflictivos ha sido la falta de alternativas reales para los usuarios. Según relatan varios clientes, Yoigo ha ofrecido como solución temporal el uso de los datos móviles. «Yo trabajo desde casa y dependo completamente del wifi. Llevo días tirando de los datos del móvil, pero ya he tenido que dejar tareas sin hacer porque la conexión no es suficiente», explica una cliente que ha preferido no revelar su nombre.

A otros usuarios, la medida propuesta por la compañía se les ha quedado corta. «Ya he agotado todos los gigas del móvil para poder hacer vida normal en casa: ver la tele... No puedo seguir así más tiempo», denuncia otro usuario.

En algunos casos, ni siquiera la disponibilidad de datos ilimitados es suficiente. «Yo tengo datos ilimitados, pero mi pareja no, y aunque no es cliente de Yoigo también se está viendo afectada. En casa no funciona ningún wifi y estamos los dos tirando del móvil, lo que no es viable a largo plazo», lamenta otro vecino de la zona de Plaza Flores.

La falta de información y la duración de la avería están comenzando a generar un sentimiento de abandono. Mientras tanto, desde Yoigo no se ha emitido ningún comunicado oficial, y el único mensaje que se repite al otro lado del teléfono es que la incidencia «está en curso» y que «ya se está trabajando en su resolución».

Desde la compañía aseguran que compensarán a sus clientes restando de la factura los días correspondientes que hayan permanecido sin servicio.