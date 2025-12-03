Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrega de las ayudas en el Ayuntamiento de Almería. R. I.

Una treintena de asociaciones de Almería reciben 99.000 euros

El Consistorio capitalino entrega subvenciones a entidades vecinales por valor de 79.000 euros y, otros 20.000, a la integración de personas con drogadicciones

R. I.

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:13

Comenta

Con el objetivo principal de promover la integración social y la participación ciudadana, «elementos clave» para el Ayuntamiento de Almería, la alcaldesa entregó ayer la ... resolución de dos convocatorias de subvenciones de este año por valor de 99.000 euros correspondientes al Área de Integración Social, Participación y Distritos. Acompañada por el concejal Óscar Bleda y por técnicos municipales, María del Mar Vázquez ha asegurado que «la Almería que conocemos hoy no sería posible sin la labor de las asociaciones que diariamente mejoran la dinámica vecinal de los barrios y ayudan a otras personas».

