Una treintena de asociaciones de Almería reciben 99.000 euros

Con el objetivo principal de promover la integración social y la participación ciudadana, «elementos clave» para el Ayuntamiento de Almería, la alcaldesa entregó ayer la ... resolución de dos convocatorias de subvenciones de este año por valor de 99.000 euros correspondientes al Área de Integración Social, Participación y Distritos. Acompañada por el concejal Óscar Bleda y por técnicos municipales, María del Mar Vázquez ha asegurado que «la Almería que conocemos hoy no sería posible sin la labor de las asociaciones que diariamente mejoran la dinámica vecinal de los barrios y ayudan a otras personas».

Para Vázquez, este «movimiento movilizador de la sociedad» es el que sensibiliza a los almerienses sobre los problemas reales que afectan a muchas personas. «El asociacionismo vecinal y social es quien ayuda a que Almería sea una ciudad más comprensiva, más unida y más humana», aseguró.

Así, por un lado, se entregó la resolución de las subvenciones para la promoción del tejido asociativo vecinal, cuya finalidad es la promoción y desarrollo de actividades o proyectos relacionados con la participación ciudadana. Una convocatoria que estaba dividida en dos líneas. Por un lado, la dirigida a entidades asociativas, donde se han concedido 70.000 euros entre una treintena de asociaciones. Y por otra la dirigida a las Federaciones de Asociaciones de Vecinos, dotada con 9.000 euros.

En este 2025 resultaron beneficiarias las asociaciones vecinales Casco Histórico, Castell del Rey, Mediterráneo Oliveros, Frutales de los Cortijillos, Santa Isabel Los Pinares, Comunidades de Retamar-El Toyo, Parque Nicolás Salmerón–Puerta de Europa, Bastetania, La Palmera , Nueva Almariya, Los Llanos, Las Sirenas, San Antonio de los Molinos, El Barco de las 500, Bahía de Costacabana, Jairán, Santa Rita Centro, Paraje Guillén, San Antonio de Ciudad Jardín, La Torre, El Centimillo, Nª Señora del Carmen del Alquián, Nueva Ilusión Fénix, Alfareros–Plaza de Toros, Bomar, Humilladero, Albahaca, Venta Gaspar Sol y Arena, Polígono Azcona Nueva Andalucía y San Urbano. Además, también resultaron beneficiarios los proyectos presentados por las FAVAs Argar y Distrito Uno.

Por otro lado, Vázquez entregó las resoluciones a las beneficiarias de la convocatoria para integración de personas con problemas de adicciones: la Asociación Almeriense de Jugadores de Azar en Rehabilitación 'Rompe la Apuesta'; la Asociación Nuevo Rumbo de Almería; y la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almería (ARA).

«Muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestro compromiso y por hacer de Almería una ciudad con alma», les ha trasladado la alcaldesa, quien ha destacado que estas subvenciones «son una herramienta fundamental para seguir construyendo una ciudad más inclusiva, participativa y solidaria de la mano de las asociaciones y de las entidades que trabajan cada día por la integración de las personas con problemas de adicciones».