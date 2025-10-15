«El trabajo de un anestesista va mucho más allá de dormir al paciente» Cada 16 de octubre se celebra el Día del Anestesista, una profesión clave para la seguridad y el cuidado integral en el quirófano

David Roth Almería Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:25

Con motivo del Día del Anestesista, Ana Isabel Navajas Gómez de Aranda, jefa de Anestesia del Hospital Vithas Almería, ofrece una mirada profunda sobre la anestesiología, una especialidad a menudo desconocida pero esencial en la práctica quirúrgica y médica moderna. Desde la evolución histórica de la anestesia hasta el papel del anestesiólogo en el trabajo en equipo y la seguridad del paciente, Ana Isabel describe la amplitud y complejidad de su labor, así como su vocación por transmitir el valor de la profesión a las nuevas generaciones.

–¿Qué significa para usted que exista un Día del Anestesista y se reconozca esta especialidad?

–Creo que es fundamental que se le dé visibilidad a una especialidad médica que durante mucho tiempo no era realizada por médicos. Con la complejidad creciente de la cirugía y la atención extrema que requieren los pacientes, la anestesiología pasó a ser una especialidad con formación específica. Es importante que la sociedad comprenda que dentro de un quirófano o incluso en procedimientos fuera de él, hay un profesional formado que cuida al paciente en todos los niveles: médico, quirúrgico y humano, garantizando una seguridad máxima.

–Se dice que la anestesia marcó el inicio de la cirugía moderna. ¿Cómo se produjo ese cambio?

–La cirugía existe desde tiempos prehistóricos, pero el éxito dependía de que el paciente sobreviviera al dolor. Antes de la anestesia, los cirujanos tenían que ser rápidos para evitar que el paciente muriera por shock. Con la llegada de la anestesiología, incluso de forma rudimentaria, se permitió a los cirujanos centrarse en la técnica quirúrgica sin que el paciente sufriera. Esto abrió la puerta a operaciones más complejas, mayor precisión y avances quirúrgicos que hoy consideramos normales, desde la cirugía mínimamente invasiva hasta la robótica.

–Muchos pacientes creen que los anestesiólogos solo 'duermen' al paciente. ¿Qué hay detrás de su trabajo?

–Esa es una idea equivocada muy extendida. No solo inducimos el sueño; controlamos funciones vitales, anticipamos complicaciones y adaptamos la anestesia a la patología de cada paciente. Además, intervenimos antes de la cirugía, en la consulta preoperatoria, preparando al paciente y evaluando riesgos; y después, en la recuperación y en la gestión del dolor, incluyendo cuidados en UCI postoperatorias. La anestesiología no se limita al momento quirúrgico, es un trabajo integral que abarca todo el proceso perioperatorio.

–¿Cómo influyen la experiencia y la formación en la seguridad del paciente?

–La seguridad del paciente es nuestra prioridad. Un anestesiólogo tiene años de formación en medicina general, patología, farmacología, técnicas quirúrgicas y cuidados críticos. Cada decisión se basa en conocimiento profundo y actualización constante. Además, contamos con monitorización avanzada y dispositivos que nos permiten controlar tanto el nivel de anestesia como el dolor, lo que hace que los riesgos sean mínimos y extremadamente controlados.

–¿Qué papel juega el trabajo en equipo dentro del quirófano?

–Es fundamental. La coordinación con cirujanos, enfermería y resto del personal garantiza que cada procedimiento se desarrolle de forma segura y eficiente. Cuanto mejor nos conocemos y trabajamos juntos, mayor es la seguridad para el paciente. Además, un buen ambiente en quirófano genera confianza, calma y tranquilidad, algo que los pacientes perciben incluso en los primeros instantes antes de la anestesia.

–Uno de los mayores temores de los pacientes es despertarse durante la operación. ¿Es posible?

–En la práctica actual es extremadamente raro. Los fármacos están perfectamente dosificados y contamos con múltiples sistemas de control que detectan cualquier señal de alerta. La combinación de conocimiento teórico, formación práctica y tecnología avanzada hace que el riesgo sea casi inexistente. Los casos que ocurren son anecdóticos y la seguridad es altísima. Aunque yo pienso que el paciente tiene más miedo a no despertar que a despertarse en mitad de la operación.

–La anestesiología también incluye el manejo del dolor y la atención postoperatoria. ¿Qué implica esto?

–Exacto. No solo dormimos al paciente, sino que aseguramos que su recuperación sea segura y lo más cómoda posible. Incluye desde técnicas de anestesia locorregional para intervenciones específicas hasta la gestión de dolor complejo en UCI postoperatorias. Cada intervención requiere preparación preoperatoria, supervisión durante la cirugía y seguimiento posterior. Esto garantiza que los pacientes con patologías crónicas o riesgos particulares estén protegidos en todo momento.

–¿Cómo ha evolucionado la anestesiología con la tecnología moderna?

–La tecnología ha sido clave. Hoy contamos con dispositivos que controlan el nivel de anestesia y dolor de manera continua, sistemas de ventilación avanzados y monitorización de múltiples parámetros vitales. Esto nos permite reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad y aplicar anestesia más precisa y personalizada. La combinación de conocimiento y tecnología hace que la anestesiología sea mucho más segura que en décadas anteriores.

–Para los jóvenes médicos que consideran especializarse en anestesiología, ¿qué les diría?

–Es una de las especialidades más completas y enriquecedoras. Ofrece diversidad de casos, desde prematuros hasta pacientes ancianos con múltiples patologías, y exige actualización constante. La satisfacción de brindar seguridad y tranquilidad al paciente es enorme. Es exigente, pero gratificante; si te apasiona la medicina y la cirugía, anestesiología te permite desarrollarte profesional y personalmente, con la ventaja de que cada día es distinto y lleno de retos.

–En resumen, ¿cómo definiría la labor de un anestesiólogo?

–Yo lo resumiría en una palabra: seguridad. Desde la preparación del paciente hasta la cirugía y la recuperación, los anestesiólogos aseguramos que cada procedimiento sea lo más seguro posible, apoyando a todo el equipo quirúrgico y garantizando que el paciente reciba atención médica integral y de máxima calidad.

