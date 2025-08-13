La suerte abre ventanilla en la calle Altamira La administración de lotería número 15 estrena ubicación después de 30 años en la calle Doctor Barraquer

Durante tres décadas, una administración de lotería muy conocida en la zona alta de la calle Altamira ha sido punto de encuentro obligado para vecinos y visitantes que buscaban la buena fortuna en el azar. Casi todos los residentes de su entorno, incluidas las calles Doctor Barraquer, Doctor Carracido, Cardenal Herrera Oria y alrededores, han pasado en alguna ocasión por su mostrador en busca de un décimo cargado de ilusión.

Ahora, tras 30 años en la misma ubicación, el local se ha despedido para iniciar una nueva etapa en otra dirección, que, pese a estar relativamente próxima, marca un antes y un después en la trayectoria de este establecimiento.

Promete repartir ilusión

La calle Altamira suma un nuevo inquilino que promete repartir ilusión y, con suerte, muchos premios. Desde principios de julio, el número 43 de esta céntrica vía acoge la Administración nº 15 de Loterías y Apuestas del Estado en Almería, bajo el nombre 'Nuestra Señora de la Salud'. El local, que anteriormente albergaba una tienda de pinturas y decoración, se convierte así en un nuevo punto de encuentro para los aficionados a la lotería nacional, primitivas, bonolotos y demás sorteos oficiales.

Inauguración oficial

La inauguración tuvo lugar el pasado 5 de julio, en un ambiente distendido y arropado por numerosos amigos y clientes, que acompañaron a los propietarios en esta nueva etapa. Apenas unas horas después, el 6 de julio a las 8:30 de la mañana, el nuevo establecimiento abrió sus puertas para comenzar su andadura en la calle Altamira.

Esta apertura supone también un cambio histórico para la administración, que se despide de la citada anterior ubicación en la calle Doctor Barraquer tras tres décadas de actividad. Allí, desde su fundación en 1995, han pasado por la gestión diferentes propietarios que han mantenido viva la tradición y el trato cercano con los clientes.

Desde 2019, los actuales titulares se encuentran al timón de este lugar, al que muchas personas acuden cada día con la esperanza de que un golpe de suerte les ayude a cumplir los sueños que, quien más quien menos, guarda siempre en lo más profundo con la esperanza de poder cumplir.

Seguir haciendo historia

El traslado a Altamira 43 supone un impulso para seguir haciendo historia, como señalan sus dueños: «Adiós Doctor Barraquer 2… Hola Altamira 43, a por otros 30 años. La 15 de Almería sigue…».

Con un horario amplio, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas, y sábados de 8:30 a 14:30, la administración ofrece a vecinos y visitantes la oportunidad de adquirir sus décimos y boletos para sorteos semanales y grandes citas como el Sorteo de Navidad o el del Niño.

Además, adaptándose a los nuevos tiempos, cuentan con una web completamente renovada para facilitar las compras online. La buena fortuna ya tiene nueva dirección en Almería y está lista para seguir repartiendo ilusión a quien esté dispuesto a tentar a la suerte.

