Sánchez Teruel, sobre la venta del hospital de Cruz Roja: «Lamento la ceguera del Gobierno andaluz» El parlamentario andaluz del PSOE cree que la Junta debería haber invertido en estas instalaciones y, ahora, Almería tendría 100 camas y seis quirófanos más

Alicia Amate Almería Martes, 23 de septiembre 2025, 22:57

El parlamentario socialista José LuisSánchezTeruel recordó ayer que «en 2020, Moreno Bonilla cerró de manera definitiva seis quirófanos y cerca de 100 camas en el Hospital de la Cruz Roja de Almería, un golpe durísimo para la atención hospitalaria de la provincia».

Hace menos de un mes se formalizó la venta del hospital a un fondo de inversión por parte de Cruz Roja. Una decisión que dijo ayer respetar el socialista, aunque, en su opinión, la Junta ha perdido una oportunidad: «Lamento la ceguera, la torpeza del Gobierno andaluz».

«Si la Junta de Andalucía hubiese cerrado un convenio, le hubiese comprado el edificio, le hubiese hecho un alquiler por 50 años. En fin, que recursos públicos ha habido para que ese hospital se hubiese modernizado y, encima, hubiesen cumplido con la promesa que hicieron, creo que fueron Carmen Crespo, Rosalía Espinosa y Aránzazu Martín», refirió sobre las demandas que hacía el PP de Almería desde la oposición cuando el PSOE estaba al frente de la Junta de Andalucía.