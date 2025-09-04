Saiz: «La inmigración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas» La ministra lamenta la aparición de siete cadáveres en Carboneras y La Fabriquilla que viajaban en embarcaciones 'go fast'

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz se ha mostrado, desde Almería, «contundente» en la aplicación de «diferentes herramientas» contra las mafias dedicadas al tráfico irregular de personas, toda vez que ha lamentado la aparición de siete cadáveres de migrantes en aguas de Carboneras y La Fabriquilla en la jornada de este miércoles.

En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra insiste en que «la inmigración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas» y ha afeado las declaraciones de diferentes representantes políticos, entre ellos, Vox y Partido Popular.

«Hemos visto cómo el señor Abascal auspiciaba o animaba a acabar con la labor que hace Open Arms, embarcaciones que salvan vidas; mientras que hace unos meses escuchamos al señor Tellado, portavoz del PP, que apelaba a que la Armada actuara en el mar», ha criticado.

En esta línea, señala que «el Partido Popular está desnortado en materia migratoria y apelo a la responsabilidad y a que las declaraciones sean absolutamente respetuosas con los derechos humanos y más en Almería donde saben perfectamente el papel fundamental que tienen los trabajadores extranjeros».