Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
IDEAL

Saiz: «La inmigración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas»

La ministra lamenta la aparición de siete cadáveres en Carboneras y La Fabriquilla que viajaban en embarcaciones 'go fast'

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:53

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz se ha mostrado, desde Almería, «contundente» en la aplicación de «diferentes herramientas» contra las mafias dedicadas al tráfico irregular de personas, toda vez que ha lamentado la aparición de siete cadáveres de migrantes en aguas de Carboneras y La Fabriquilla en la jornada de este miércoles.

En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra insiste en que «la inmigración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas» y ha afeado las declaraciones de diferentes representantes políticos, entre ellos, Vox y Partido Popular.

«Hemos visto cómo el señor Abascal auspiciaba o animaba a acabar con la labor que hace Open Arms, embarcaciones que salvan vidas; mientras que hace unos meses escuchamos al señor Tellado, portavoz del PP, que apelaba a que la Armada actuara en el mar», ha criticado.

En esta línea, señala que «el Partido Popular está desnortado en materia migratoria y apelo a la responsabilidad y a que las declaraciones sean absolutamente respetuosas con los derechos humanos y más en Almería donde saben perfectamente el papel fundamental que tienen los trabajadores extranjeros».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «No quiero vivir más, vamos a morir los dos»: una bombona manipulada estaría tras el incendio de Roquetas
  2. 2 Dos personas heridas por quemaduras en un incendio de vivienda en Roquetas de Mar
  3. 3 Sunwaves Festival continúa una edición más para los amantes de la música electrónica en Roquetas
  4. 4 Rescatan los cadáveres de siete migrantes en aguas de Níjar y Carboneras
  5. 5 Transportes licita por 16,1 millones de euros la mejora de los enlaces 409 y 411 de la A7 a su paso por El Ejido
  6. 6 Los obreros retiran hoy los últimos restos del puente del Mediterráneo
  7. 7 Detenido en Roquetas de Mar por retener y robar a un conductor en 2022
  8. 8 Una iniciativa para luchar por el síndrome de piel de mariposa en El Ejido
  9. 9 Más de 400 jóvenes se adentran en el mundo de la robótica y la programación
  10. 10 Una denuncia por estafa en Almería hace caer a un grupo que habría defraudado más de 100.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Saiz: «La inmigración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas»

Saiz: «La inmigración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas»