Una ruta de senderismo de Almería, famosa a nivel nacional

Si hay una provincia idónea para realizar senderismo en una amplia variedad de entornos, con paisajes diferentes y con rutas de distintos niveles de dificultad ... y duración, esa es Almería. Entre su litoral, su interior y sus sierras acumula puntos de interés para los amantes de esta práctica física y deportiva.

Pero ha sido un lugar que, en muchas ocasiones llama más la atención a los visitantes que a los propios almerienses, el que ha sido puesto en el punto de mira. Quizá porque aquí estamos acostumbrados a su belleza, ha sido un reportaje en un medio nacional el que ha destacado al Desierto de Tabernas, reconocido como Paraje Natural Protegido desde 1989, como uno de los enclaves más singulares de Almería y en uno de los más conocidos a nivel nacional.

El medio pone de manifiesto que su paisaje árido, sus formaciones geológicas y su estrecha relación con el cine lo convierten en un lugar de visita obligada para senderistas y amantes del séptimo arte.

Una de las mejores formas de descubrir este entorno es recorrer el Sendero del Desierto (PR-A 269), una ruta circular prácticamente llana de entre 9 y 14 kilómetros, que se puede completar en unas tres horas. El punto de partida se encuentra junto al parque temático Minihollywood Oasys, en Tabernas, desde donde comienza una travesía por ramblas, cañones y escenarios naturales que han sido inmortalizados en más de 300 producciones cinematográficas.

Camino señalizado

También se explica cómo el camino, perfectamente señalizado, sorprende al visitante desde el primer tramo. Tras descender a la rambla mediante pasarelas de madera, el paisaje se abre en decorados de películas abandonados, entre ellos un poblado mexicano y un pequeño oasis artificial que sirvieron de localización para títulos míticos como Lawrence de Arabia, La muerte tenía un precio o Mercenarios sin gloria.

A lo largo de la ruta, el senderista atraviesa el arroyo Verdelecho, uno de los tramos más espectaculares por sus paredes rocosas y estratos visibles, y pasa junto a lugares emblemáticos como Rancho Leone o los restos del Fuerte El Cóndor, construido en los años 70 para una superproducción del mismo nombre y reutilizado en otras cintas posteriores.

El itinerario continúa por los Llanos del Duque, una zona de matorral y suaves pendientes que anticipa el regreso al punto de partida. Tabernas es, además, un referente internacional para los amantes del cine, con más de tres centenares de rodajes a sus espaldas. No en vano, el enclave ha sido reconocido como 'Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea' por la European Film Academy. Fue precisamente aquí donde directores como Sergio Leone rodaron sus legendarios spaghetti western, convirtiendo a un joven Clint Eastwood en icono del género.

Por todo ello, no es de extrañar que este sendero tan bello y fotogénico haya traspasado fronteras y sea conocido en otros muchos lugares del España y, quién sabe, seguramente también del extranjero.