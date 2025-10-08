Puerto Bayyana anuncia que llevará a la Justicia el rescate del suelo para el área de descanso junto a la A-7 El proyecto inicial planteaba la creación de un hotel y una mezquita que dieran servicio a los pasajeros de la Operación Paso del Estrecho

M. C. Callejón Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:56

La decisión de la Autoridad Portuaria de Almería (APA) de recuperar los terrenos donde la empresa Puerto Bayyana SL iba a construir un gran área de descanso para dar servicio a los pasajeros del puerto y a los usuarios de la A-7, en la salida a la Autovía del Mediterráneo por Pescadería, ha tenido este miércoles una contundente reacción por parte de la mercantil.

José Luis Carrión, representante de la firma que resultó concesionaria en 2001 de dichos terrenos, ha avanzado a IDEAL que «la mercantil Puerto Bayyana SL está en total desacuerdo con la decisión tomada por la Autoridad Portuaria de Almería respecto a la concesión administrativa de la zona de Bayyana», dado que, ha exhortado, «consideramos que es ilegal».

«Por tanto -ha avanzado en un escueto comunicado-, vamos a ejercer todas las medidas judiciales que hagan falta contra dicha resolución para salvaguardar nuestros derechos».

El consejo de administración de la APA dio el martes carpetazo al gran área de descanso de 75.000 metros cuadrados en la zona de Bayyana previsto desde hace más de dos décadas. En concreto, aprobó declarar caduca la concesión realizada para su desarrollo.

Un proyecto que planteaba la creación de un hotel y una mezquita que dieran servicio a los pasajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) pero que, con el paso del tiempo, quedó en un área destinada a parking de vehículos y red viaria, además de un espacio para uso comercial con pequeños establecimientos y restaurantes, así como una zona para usos deportivos.

Tras casi dos décadas y media, en los que se llegaron a hacer movimientos de tierras iniciales y desmontes, además de presentar varios planes que no superaron los trámites administrativos necesarios, la APA ha acordado la caducidad de dicha concesión a fin de recuperar los terrenos de dominio público portuario y «ponerlos en valor»..