El PSOE critica que la alcaldesa «gaste 800.000 euros en comunicación» con los barrios «abandonados» Fátima Herrera: «Es escandaloso ver como se despilfarra el dinero público en aparentar cuando lo urgente es mejorar la vida de la gente»

Martes, 21 de octubre 2025

El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación la contratación de los servicios de una agencia de medios por un valor cercano a los 800.000 euros. Para la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, esta cantidad «es una barbaridad si, además, la sumamos, a los más de 3.5 millones de euros que ya lleva gastados la alcaldesa en eventos, marketing y postureo en lo que lleva de mandato».

Así, se ha mostrado muy crítica con la «agilidad» del Ayuntamiento para tramitar contratos «de gastos que poco o nada aportan al día a día de los almerienses, mientras las cosas importantes que los vecinos llevan años demandando, como las pistas deportivas Costacabana o el saneamiento en La Almadraba, se eternizan en los despachos».

«Mientras a la alcaldesa no le duele derrochar el dinero de todos los almerienses, hay barrios enteros con aceras levantadas, calles sucias, parques sin cuidar y familias que piden una pista deportiva o un espacio digno para sus hijos, y no obtienen respuesta», ha insistido. «Es indignante ver cómo se despilfarra dinero público en aparentar, cuando lo urgente es mejorar la vida real de la gente», recalca la portavoz socialista.

Herrera ha insistido en que el PSOE lleva dos años advirtiendo de que el Ayuntamiento gasta más en promocionarse que en atender las necesidades básicas de los vecinos. «No se trata de estar en contra de comunicar lo que se hace, sino de tener prioridades claras. Hoy, la prioridad debería ser arreglar los barrios, reforzar la limpieza, mantener los parques y apoyar a las familias que peor lo están pasando, no pagar casi 800.000 euros para que una agencia de medios planifique la imagen de la alcaldesa», subraya.

La edil socialista ha pedido a la alcaldesa que «deje de gobernar de cara a la galería» y empiece a hacerlo «de cara a los ciudadanos». «No se puede machacar a los almerienses a impuestos mientras se derrochan miles y miles de euros en postureo, y al mismo tiempo se cierran instalaciones deportivas, se retrasan proyectos o se descuidan los espacios públicos», ha lamentado Herrera.

«Si ese dinero se invirtiera en los barrios, Almería estaría más cuidada, más viva y más igual. Pero parece que a la alcaldesa le importa más la foto que las personas», ha concluido.