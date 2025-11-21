Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javier Aureliano García Molina presenta su renuncia como presidente de la Diputación Provincial de Almería Ideal

El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia

Registra formalmente la decisión de dejar su acta como diputado provincial para centrarse en su defensa y en demostrar su inocencia con el fin de que la Institución continúe de forma plena con su actividad

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:35

Comenta

Javier Aureliano García Molina ha presentado este viernes su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial. Una decisión voluntaria con la ... que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial.

