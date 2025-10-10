«Este premio es un abrazo al pasado y una inspiración para seguir adelante»

Inés Clavero Roquetas de Mar Viernes, 10 de octubre 2025, 23:28 Comenta Compartir

Nerea Escámez fue la periodista, integrante del equipo de IDEAL, encargada de subir al escenario delTeatro Auditorio de Roquetas de Mar para hacer entrega del Premio IDEAL de Cultura a la diseñadora de moda MaríaBarragán, quien, tras recibir la estatuilla diseñada por Mariscal que da constancia del reconocimiento, agradeció al periódico el premio «que recibo con una enorme emoción.»

La diseñadora consideró un honor haber recibido el galardón, «porque este premio no sólo sirvió a una trayectoria, sino también a una manera de entender la vida y el oficio».

Barragán se remontó a su infancia para explicar su pasión por un oficio que se ha convertido, en manos de la almeriense, en arte. «Desde que tengo memoria -dijo-, la moda ha sido para mí un lenguaje» y detallar a continuación que «siempre he creído que vestir es mucho más que cubrirse, que la ropa tenga capacidad de contar quienes somos antes incluso de que lleguemos a decir una palabra».

La diseñadora de moda dio a conocer sus sentimientos en cuanto al valor de la vestimenta, indicando que «el vestuario es poderoso, transmite en estas emociones, en esta historia, algo del carácter, de la intención, de cómo nos sentimos y de cómo queremos presentarnos al mundo».

Equilibrio

La almeriense IDEAL 2025 en el apartado de Cultura, destacó que en su caso, había intentado mantener una búsqueda continua, «la de equilibrar tradición, sostenibilidad y elegancia, que son los pilares de todo mi trabajo». Después se refirió a su historia de creación, a sus inicios, su perseverancia y su avance que, a su juicio ha sido posible gracias al tesón y el trabajo «han sido muchos años de esfuerzo, de aprendizaje, de pruebas, de desvelos, pero también de alegrías inmensas»

Reconoció haber tenido «la suerte de vestir a mujeres maravillosas y de verlas emocionarse frente al espejo, de sentir que mi oficio tiene sentido cuando alguien se reconoce en lo que lleva puesto».

Profeta en su tierra

María Barragán tiró por tierra el dicho de que nadie es profeta en su tierra. En su caso no ha sido así, «porque me he sentido profeta en la mía, porque he sido reconocida, respetada y acompañada a lo largo de los años, porque he sentido el cariño de mi gente, de mi tierra, de mi familia, que me ha visto crecer, que ha valorado mi trabajo incluso cuando el camino era incierto».

Sobre el premio dijo que lo consideraba «más que un punto de llegada, es un abrazo al pasado y una inspiración para seguir adelante, para seguir creando desde la raíz, desde lo artesanal, desde lo que creo que da sentido al amor, a la emoción».

Por último mostró su agradecimiento más sincero «a todas las personas que me han acompañado en este viaje, a mi equipo, a mi familia, a las clientas que se han convertido en amigas y a todos los que siguen creyendo que la belleza está en los detalles hechos con amor».

Finalizó su intervención con un nuevo agradecimiento de corazón «por hacer sentir, por seguir mirando mi trabajo con los mismos ojos con los que yo sueño cada día».

