El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
El actual diputado de Deportes está llamado a suceder al expresidente Javier Aureliano García
Almería
Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:39
El PP de Almería, tras verse la semana pasada ante una de las crisis más graves a las que ha tenido que hacer frente, ha ... reunido a su Junta Directiva Provincial en la tarde de este lunes en Roquetas de Mar. Un encuentro que parece haber sido fructífero ya que, en él, se han resuelto, de una tacada, las dudas en torno a qué ocurrirá con las vacantes, nada desdeñables, dejadas tras las dimisiones de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería y del PP de Almería, y Fernando Giménez, vicepresidente de la entidad provincial y vicesecretario de Organización del partido hasta el martes.
«Ningún proyecto político que merezca la pena pone a sus líderes por delante de la gente. Y este proyecto político no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora», ha pronunciado el nuevo presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ratificado por los suyos en este encuentro roquetero.
Finalmente, ha confirmado que José Antonio García Alcaína será el candidato para suceder a Javier Aureliano García como presidente de la Diputación Provincial. Natural de María, actualmente es diputado delegado de Deportes, Vida Saludable y Juventud.
Fernández-Pacheco, en su intervención desde Roquetas de Mar, ha querido tener unas palabras «de agradecimiento a toda la corporación, al frente de ese equipo, dando un ejemplo de responsabilidad, ha estado Ángel Escobar, presidente en funciones, a quien quiero agradecer sobremanera la labor que ha estado realizando».
Pero el de García Alcaína no ha sido el único cambio anunciado por el presidente de los populares almerienses. Francisco Bellido será el nuevo secretario general del PP de Almería, mano derecha de Fernández-Pacheco, por tanto, en esta nueva composición de la ejecutiva provincial del PP de Almería.
También ha indicado que, tras la marcha de los dos miembros 'populares' de la corporación provincial, se unirán a la misma dos mujeres. Se trata de Lorena Nieto, concejala en el Ayuntamiento de Almería y María José Herrada, edil en Níjar.
