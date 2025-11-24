Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería

El actual diputado de Deportes está llamado a suceder al expresidente Javier Aureliano García

Nerea Escámez
Alicia Amate

Nerea Escámez y Alicia Amate

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:39

Comenta

El PP de Almería, tras verse la semana pasada ante una de las crisis más graves a las que ha tenido que hacer frente, ha ... reunido a su Junta Directiva Provincial en la tarde de este lunes en Roquetas de Mar. Un encuentro que parece haber sido fructífero ya que, en él, se han resuelto, de una tacada, las dudas en torno a qué ocurrirá con las vacantes, nada desdeñables, dejadas tras las dimisiones de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería y del PP de Almería, y Fernando Giménez, vicepresidente de la entidad provincial y vicesecretario de Organización del partido hasta el martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 Fuente Victoria estrena escudo y bandera en su Casa Consistorial
  3. 3 La piedra de Almería conquista el mundo
  4. 4 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  5. 5 El Ejido destinará más de 180.000 euros a la reparación del Camino Viejo de Adra
  6. 6 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  7. 7 Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas
  8. 8 Aquí se ubicará la bandera de España más grande de la provincia y una de las mayores de Andalucía
  9. 9 Estos son los comercios que abren el puente de diciembre
  10. 10 Uno de cada cuatro municipios con policía local sigue sin estar en el Sistema VioGén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería

El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería