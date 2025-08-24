La Policía europea, de Erasmus en Almería

Clemen Solana Almería Domingo, 24 de agosto 2025, 00:18 Comenta Compartir

Los turistas saturan la zona limítrofe a la Alcazaba. Desde primera hora de la mañana, las conocidas visitas guiadas alardean del conjunto monumentístico ante varias decenas de vacacionistas. Una patrulla de la Policía Local aparca frente a la calle Almanzor y acapara toda la atención. Del coche bajan cuatro agentes, pero la singularidad de sus uniformes suscita el interés de todos los visitantes. Dos de ellos pertenecen a la policía polaca; otro, a la italiana y el cuarto, a la española. Y es que la Policía Nacional en Almería patrulla estos días junto a una agente de la Polizia di Stato de Italia, Valeria Piccirilli, el nuevo fenómeno fan de la provincia.

Los allí presentes rinden culto a la nueva agente. La razón es sencilla. La Policía Nacional difundió este martes un vídeo en redes sociales en el que presentaba el proyecto internacional 'Comisarías Europeas', donde participa Piccirilli. La publicación acumula más de 500.000 visualizaciones y los 'likes' se cifran en 10.000. Esta iniciativa se desarrolla cada verano en distintas ciudades y permite que policías extranjeros se integren en los dispositivos de seguridad ciudadana. El objetivo es reforzar la prevención de la delincuencia en zonas turísticas y ofrecer asistencia en el idioma de los visitantes.

Los diferentes 'flashes' previos al turno de trabajo de Piccirilli no la sonrojan. Ella es consciente del revuelo originado, algo que no se esperaba. Sin miramientos, comienza su periodo de servicio. La actividad de la agente en la zona se inserta en la unidad de Seguridad Ciudadana para la prevención del delito. En concreto, el de Turismo Seguro busca impedir que los turistas sean víctimas de delitos como hurtos, violencia o estafa. Sus compañeros foráneos, los agentes Karolina Rosiñska y Karol Stvyjeñski pertenecen al programa de prácticas. Pero la italiana, sí actúa en el intercambio europeo propio de la época de eventos para que los diversos públicos en Almería se puedan dirigir a un agente en su idioma.

Ampliar Los agentes de la Policía, mientras reparten pautas de prevención para evitar hurtos y demás infracciones. C. S.

La agente Piccirilli siempre quiso ser policía y, cuando tuvo la oportunidad de elegir el sur peninsular, lo seleccionó. Ya conocía Madrid, Barcelona, Valencia y Mallorca, pero quería instalarse en Almería. Aunque natural de Puglia, la conocida Toscana blanca del sur de Italia, trabaja en Roma en la Interpol. A pesar del kilometraje, Piccirilli no encuentra diferencias en el enfoque policial entre los compañeros italianos y los españoles. «Me siento prácticamente igual, muy agusto», sostiene. Ni siquiera observa algún choque cultural entre los países. «Somos hermanos», comenta entre risas.

A medida que avanza el turno de la agente, aumenta el revuelo entre los turistas. Muchos de ellos piden fotografías y la interceptan en medio de esta entrevista. Ella responde de forma amable a todos y accede. Mientras, otros tantos no la conocen, pero saben que el uniforme no pertenece a los agentes españoles y preguntan a la vez que se generan grupos.

La agente sólo lleva un mes en Almería. Su jornada de trabajo se centra en la mañana, cuando hay más turismo, de lunes a viernes. Las patrullas, la inmigración y la organización del Dreambeach, que califica de «buena» son otros de los ejes en los que participa. Sin embargo, esta semana la dedicará entera a la feria, donde se espera la afluencia propia de todos los años. Las recomendaciones de Piccirilli para las fiestas patronales consisten en no ubicar teléfonos móviles en bolsillos, cuidar pertenencias como carteras y objetos de valor y escuchar los consejos de la propia Policía Nacional. Durante el festejo, los ciudadanos y turistas pueden solicitar la ayuda de cualquiera de los agentes para denunciar y conocer información sin problema por el idioma.

El éxito del vídeo también muestra un buen número de críticas para la Policía Nacional. Los usuarios condenan que la institución se «venda» a las redes sociales entre quejas por «desatender» sus funciones. Algunas opiniones califican de «ridículo» e «inútil» la senda digital de la policía. Las réplicas coexisten con otras respuestas que sexualizan a la agente Piccirilli o ponen en duda su formación. Lo cierto es que, a pesar de tener 26 años, la respaldan cuatro de experiencia en Roma. «Yo no leo nada, me da igual, soy feliz», asume Piccirilli con una sonrisa mientras explica la viralización del vídeo en Italia.

La estancia de la agente en la capital llega a sus últimos días. El próximo 29 viajará a Roma. Con cierta nostalgia, asume que volverá a Almería. El verano que viene podrá optar, de nuevo, a este Erasmus policial. Y eso espera también la agente Lucía García, una de sus compañeras, quien agradece el trabajo y disposición de Piccirilli. García también forma parte del polémico vídeo.

Aunque tampoco fue idea de ella, sí que recibe el odio de los comentarios, también la aceptación. «Yo resumo todo en renovarse o morir», sostiene la agente española, quien ve positivo que la Policía Local se acerque a la población y a las nuevas generaciones. De hecho, García acude charlas formativas en los diferentes centros escolares de Almería para prevenir el odio digital, sexting y ciberbullying.

Las sombras de las redes se alejan del perfil de ambas agentes. La realidad supera el odio. Y la certeza es que Italia y España tienen nueva personalidad. Se llama Valeria Piccirilli, la nueva agente de Almería