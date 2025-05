El Paseo se retrasa: la segunda fase no arranca y la primera sigue sin terminar La fecha prevista para el final de la inicial se sitúo en mayo, llegando a solaparse con un segundo tramo que todavía no muestra señales de comenzar

David Roth Almería Viernes, 30 de mayo 2025, 23:29 Comenta Compartir

Las obras de remodelación del Paseo de Almería, una de las intervenciones urbanas más ambiciosas de los últimos años en la capital, avanzan con cierta lentitud respecto al calendario oficial. Aunque estaba previsto que la segunda fase de los trabajos comenzara en mayo, al cierre del mes no se aprecian señales visibles de su inicio. Al mismo tiempo, la primera fase, cuya finalización se había fijado para este mismo mes, continúa inacabada, con la calzada aún levantada y sin pavimentar, y con varios tramos pendientes de adoquinado.

A pesar de que la planificación original establecía un calendario por fases para evitar grandes interrupciones simultáneas, lo cierto es que el proceso no parece avanzar al ritmo previsto. El tramo comprendido entre la Puerta de Purchena y la calle Navarro Rodrigo, correspondiente a la fase inicial del proyecto, todavía presenta zonas en las que las obras están activas y sin concluir.

El pasado 12 de mayo, la concejal de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, aseguró en el Pleno del Ayuntamiento que la actuación se ajusta a los tiempos previstos. Según explicó entonces, «se está cumpliendo la planificación» y «ya se va a empezar ese solape de los trabajos de la primera fase con los de la segunda». Cabrera también señaló que «antes de que finalice este mes de mayo se va a proceder al traslado de los quioscos para seguir con el avance de las obras».

Sin embargo, a pie de calle la situación es otra. A día de hoy, no se observan señales de los trabajos previos que deberían anticipar la entrada en marcha de una nueva fase: no se ha producido el traslado de quioscos, no se han delimitado ni vallado nuevas zonas, no se ha procedido a señalizar el espacio afectado ni a intervenir sobre el mobiliario urbano o el arbolado. Estos fueron precisamente los movimientos visibles que anunciaron el arranque de la primera fase en enero, lo que hace que la actual ausencia de actividad llame la atención.

El proyecto, desarrollado por el estudio EMAC Arquitectura dentro del plan municipal 'Ciudad de Plazas', contempla una profunda transformación del eje urbano entre la Puerta de Purchena y la Plaza Emilio Pérez. Con un presupuesto global de 11,2 millones de euros y una duración estimada de doce meses, la intervención fue planificada en tres fases, con el objetivo de minimizar el impacto sobre vecinos, comercios y el tráfico. La segunda fase debía comenzar en mayo y extenderse hasta septiembre, abarcando el tramo comprendido entre la calle Navarro Rodrigo y General Tamayo, así como el entorno de la propia Puerta de Purchena. La tercera, prevista entre septiembre y diciembre, se desarrollará entre General Tamayo y la Plaza Circular.

La remodelación incluye la pavimentación integral del paseo con un nuevo diseño en losas de granito gris, la eliminación de bordillos, la plantación de arbolado nuevo y la instalación de mobiliario urbano moderno. También está prevista la integración de iluminación a nivel de suelo, la adecuación de las infraestructuras subterráneas —como redes de abastecimiento, saneamiento y comunicaciones— y una reordenación completa del espacio para priorizar la movilidad peatonal.

En estos momentos, no se ha comunicado ninguna modificación oficial en el calendario ni se han dado explicaciones públicas sobre el retraso visible. Tampoco se ha actualizado la hoja de ruta disponible en el portal informativo del proyecto, www.elpaseopasoapaso.es, donde los vecinos pueden seguir el avance de la obra. Mientras tanto, viandantes y residentes en el centro de la ciudad continúan adaptándose a unas obras que, si bien prometen renovar por completo el corazón de Almería, ya acumulan cierta demora.