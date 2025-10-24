El paro crece en Almería en el tercer trimestre del año, con 6.100 desempleados más de julio a septiembre La provincia cuenta con 57.300 parados, un 14,81% del total de su población activa

El tercer trimestre del año no ha traído buenas noticias en el plano laboral para la provincia de Almería. De julio a septiembre, el número de personas paradas ha crecido un 14,8%, con un total de 6.100 desempleados respecto a las cifras del trimestre anterior, lo que eleva el total a 57.300 personas. Así lo revela la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa en 329.600 el montante de ocupados (mil menos el periodo previo), mientras que la tasa de actividad aumenta al 59,78%.

La tasa de paro en Almería es, no obstante, inferior al 15,27% del porcentaje andaluz, aunque se encuentra cuatro puntos por encima del 10,45% nacional.

Por sexos, la tasa de paro ha subido al 14,36% con un total de 31.200 desempleados frente al 15,37% de las mujeres, que suman 26.100; si bien, la tasa de actividad en ellos es del 65,93%, con 185.900 ocupados y, la de ellas, del 53,41 con 143.800.

Los datos de la provincia de Almería sigue la senda de lo ocurrido a nivel estatal y, también, regional. En Andalucía, el paro subió en 32.300 personas durante el tercer trimestre hasta los 650.900 desempleados, un 5,2% más que el trimestre anterior. Con esta subida, la tasa de paro en la región se sitúa en 15,27%.

Esta cifra de parados es la más baja, no obstante, en un tercer trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el tercer trimestre la mayoría de veces en Andalucía (18 veces) mientras que ha bajado en 6 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2023.

En el tercer trimestre se crearon en Andalucía 65.500 puestos de trabajo (+1,85% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 3.612.200 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 4.263.100 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 97.800 personas (+2,35%).

En el último año el paro se ha reducido en 19.500 personas (-2,9%) en Andalucía y se han creado 108.800 empleos (+3,1%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 89.300 personas (+2,1%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 34.700 mujeres (+10,5%), frente a un retroceso del paro masculino de 2.400 parados (-0,8%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 365.300 y la tasa de paro femenino en el 18,53%. Por su parte, 285.600 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 12,46%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Andalucía aumentó en 4.200 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 30,73%.

Contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 24.700 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 25.600 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.020.700 personas, de los que 2.414.400 tenían contrato indefinido (el 79,93%) y 606.300, temporal (el 20,07%).

La creación de empleo en el tercer trimestre en Andalucía fue mayor en el sector privado, que generó 52.700 puestos de trabajo, un 1,82% más, hasta un total de 2.954.400 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 12.800 nuevos empleos, un 1,98% más que en el trimestre anterior hasta 657.800 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 81.000 personas en el tercer trimestre (+2,63%) en la comunidad hasta los 3.161.800 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 15.500 (-3,33%), hasta sumar 450.400 personas.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 8.900 menos (-24,86%), mientras que se incrementó en Servicios, 18.900 más (+9,9%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 12.500 más (+4,32%); Agricultura, 5.700 más (+8,2%); Industria, 4.100 más (+25,47%)

Por comunidades

Andalucía (+32.400), Canarias (+15.100) y Murcia (+12.500) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha en donde menos, con retrocesos de 10.500, 10.300 y un 5.400, respectivamente.

En cuando al empleo, Andalucía (+65.500), Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Canarias y Asturias en el lado contrario, con 60.700, 14.100 y un 8.200 empleos menos, respectivamente.

Datos nacionales

A nivel nacional, el paro subió en 60.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 118.400 puestos de trabajo (+0,5%), marcando un nuevo récord de 22,3 millones de ocupados, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al finalizar septiembre, el número total de parados se situó en 2.613.200 personas, situándose la tasa de paro en el 10,45%, casi dos décimas más que en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, el número de ocupados alcanzó al término del verano un nuevo máximo histórico, con 22.387.100 trabajadores.

Por su parte, la cifra de ocupados en el sector privado superó los 18,8 millones después de incrementarse en 107.600 trabajadores en los meses de verano (+0,6%). Los trabajadores del sector público también subieron, aunque en menor medida, con 10.800 ocupados más (+0,3%), hasta totalizar 3.532.700 personas. De este modo, nueve de cada diez empleos creados en el tercer trimestre se generaron en el sector privado.

El aumento del paro en el tercer trimestre de este año contrasta con el descenso de 1.200 desempleados logrado en igual periodo de 2024, pero es inferior al incremento que se experimentó entre julio y septiembre de 2023, cuando el paro subió en más de 86.000 personas.