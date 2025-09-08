La pareja de Ana Julia Quezada rechaza cualquier tipo de amenaza a la madre de Gabriel Cruz La mujer únicamente ha contestado a las preguntas de su letrado al tiempo que ha rechazado, conforme a su derecho de defensa, responder a las del resto de las partes y la instructora.

M.A.R.Q., la pareja sentimental de Ana Julia Quezada a la que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería investiga por supuestas amenazas a la madre del niño Gabriel Cruz desde la prisión de Brieva (Ávila), donde cumple pena de prisión permanente revisable por el asesinato del menor, ha rechazado este lunes ante la jueza cualquier tipo de gesto intimidante hacia la denunciante.

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que durante su declaración, que se ha efectuado a petición propia mediante videoconferencia, la mujer únicamente ha contestado a las preguntas de su letrado al tiempo que ha rechazado, conforme a su derecho de defensa, responder a las del resto de las partes y la instructora.

La declaración, que se ha extendido apenas durante media hora, llega después de que la investigada se negara a declarar el pasado mes de julio, cuando fue citada por la jueza. En esa ocasión, alegó su representante legal no haber podido tener acceso completo a las actuaciones.

La versión de la investigada se separa de la prestada por algunos de los testigos que han declarado en el marco de las actuaciones, entre ellos varias reclusas y también un tarotista al que M.A.R.Q. recurría para realizarle consultas sobre la situación de Ana Julia Quezada y al que trasladaba sus inquietudes. Fue este tarotista uno de los que advirtió a la madre del 'pescaíto'.

Este testigo habría dado cuenta de la animadversión que la investigada mostraba hacia Patricia Ramírez, especialmente a raíz de la rueda de prensa en la que denunció la presunta grabación de un documental desde la prisión por parte de Ana Julia Quezada con la supuesta connivencia de algunos funcionarios quienes le habrían brindado un teléfono móvil a cambio de sexo, lo que se investiga en una causa paralela.

Asimismo, se mostró convencido de que esas supuestas amenazas de muerte de Ana Julia Quezada hacia Patricia Ramírez después de que se desvelara la intención de rodar un 'true crime' podrían verse materializadas a través de M.A.R.Q.. «M. hace todo lo que Ana Julia le pide, temo que a Patricia pueda hacerle algo», manifestó en su declaración avanzada este lunes en 'El Programa de Ana Rosa'.

La letrada de la acusación, Verónica Guerrero, señaló entonces que este testigo corroboró lo dicho ante la Policía y aportó «material audiovisual» con las supuestas amenazas. «Ha hecho una labor excelente poniéndose en contacto con Patricia y contándole todo lo que estaba recibiendo», ha valoró entonces la letrada.

Patricia Ramírez, quien también declaró en julio como perjudicada, ratificó la denuncia interpuesta el pasado 31 de diciembre al ser conocedora de posibles represalias por parte de la condenada al verse frustrada la grabación de un documental o 'true crimen' sobre el caso del menor, según ha mantenido.

«Espero que se siga investigando, se llegue al fondo de esta cuestión para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y, sobre todo, no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular», manifestó ante los medios.

La causa fue inicialmente archivada de forma provisional, pero se reabrió tras un recurso de la acusación y la solicitud de nuevas pruebas. La jueza instructora ha adoptado como medida de protección la anonimización de todos los datos personales de Patricia Ramírez en la causa, tanto en Almería como en Ávila. La propia denunciante ha agradecido esa medida y ha subrayado que el juzgado «está tomando interés» en el caso.