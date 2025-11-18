Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Onda Cero Almería R.I.

Onda Cero Almería emitirá su programa en la calle

La cadena celebrará fuera de sus estudios y junto a sus oyentes sus 35 años de trayectoria

R.I.

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:25

Comenta

Onda Cero cumple 35 años y lo celebra como mejor sabe hacerlo: saliendo a la calle en busca de los oyentes. Este miércoles 19 de ... noviembre, 'Más de uno Almería', con Mar Ramos y José Luís López Villalobos, emitirán un programa especial desde el Instituto Alhamilla de la capital. En él brindaremos por el festival de cine, Fical, y la conmemoración del nacimiento de ONDA CERO con los alumnos del centro docente, en un aniversario de cine.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  2. 2 Extraen 9,5 millones de metros cúbicos de agua y causan un daño al ecosistema de más de 400 millones de euros
  3. 3 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  4. 4 El Gobierno de Garrucha interpone una querella por presunto desvío sistemático de fondos públicos
  5. 5 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  6. 6 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  7. 7 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  8. 8 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  9. 9 IU y Podemos señalan a Moreno tras la detención del presidente de Diputación de Almería
  10. 10 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Onda Cero Almería emitirá su programa en la calle

Onda Cero Almería emitirá su programa en la calle