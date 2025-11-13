Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La oncóloga almeriense María Rodríguez Ruiz, en la lista de los científicos más citados del mundo

Investigadora y especialista del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, aparece por primera vez en la edición de 2025 de Highly Cited Researchers, una relación de los científicos que más influyen en su campo de investigación

Bernardo Abril

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

La edición 2025 de la lista Highly Cited Researchers de los científicos más citados del mundo incluye a la doctora María Rodríguez Ruiz, una investigadora ... almeriense del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) que centra su trabajo en la inmunoterapia experimental del cáncer en combinación con radioterapia y en los ensayos clínicos para nuevos tratamientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel quiere vivir: un corazón para seguir latiendo
  2. 2 IU critica la falta de dotación de material y humana del Hospital de Roquetas
  3. 3 «La construcción de la piscina y el gimnasio era una necesidad que ya se está haciendo realidad»
  4. 4 Doce detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína en Almería
  5. 5 Herida una mujer tras la colisión de un turismo y una furgoneta en El Ejido
  6. 6 Transportes licita por 3,9 millones la construcción de tres glorietas en la N-340 en Los Gallardos
  7. 7 La pareja almeriense, primera en abandonar La Isla de Las Tentaciones por indisciplina
  8. 8 Este es el supermercado que regala tarta gratis a todos sus clientes
  9. 9 Una visita internacional para conocer el modelo agrícola de El Ejido
  10. 10 «De cada diez jóvenes a los que pregunto, ocho no conocen el Caso Almería»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La oncóloga almeriense María Rodríguez Ruiz, en la lista de los científicos más citados del mundo

La oncóloga almeriense María Rodríguez Ruiz, en la lista de los científicos más citados del mundo