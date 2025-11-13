La oncóloga almeriense María Rodríguez Ruiz, en la lista de los científicos más citados del mundo

La edición 2025 de la lista Highly Cited Researchers de los científicos más citados del mundo incluye a la doctora María Rodríguez Ruiz, una investigadora ... almeriense del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) que centra su trabajo en la inmunoterapia experimental del cáncer en combinación con radioterapia y en los ensayos clínicos para nuevos tratamientos.

Rodríguez Ruiz, han informado desde esta entidad, dirige un laboratorio del grupo de Estrategias Combinadas de Inmunoterapia Traslacional del Cima Universidad de Navarra y atiende a sus pacientes como especialista del Departamento de Oncología Radioterápica del CCUN. Completó su formación con un postdoctorado en el programa de Inmunoradioterapia de la Universidad de Weill Cornell (Nueva York, Estados Unidos) y, en 2018, fue seleccionada como uno de los líderes emergentes de su especialidad a nivel mundial por la Society for Immunotherapy of Cancer.

La doctora es coordinadora del Grupo de Inmunoradioterapia de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y, para el desarrollo de su trabajo investigador, ha recibido ayudas y becas de organizaciones e instituciones (CRIS contra el cáncer, Cancer Research UK o el Instituto de Salud Carlos III) y de compañías farmacéuticas.

En su tarea asistencial, compagina el trabajo como oncóloga radioterápica con la dirección y participación en numerosos ensayos clínicos de nuevos tratamientos médicos.

7.131 científicos de 60 países

El listado Highly Cited Researchers se publica cada año y su elaboración corre a cargo de Clarivate Analytics, una consultora internacional especializada en el análisis de datos. En la edición de 2025, se han reconocido a 7.131 científicos de 60 países.

Clarivate señala que cada investigador «ha demostrado una significativa y amplia influencia en su campo de investigación», y recuerda que el listado se basa en los datos de su índice Web of Science, sobre el que se aplica un análisis cualitativo de los expertos de su Institute of Scientific Information.

Junto a la doctora María Rodríguez Ruiz, otros cinco investigadores del CCUN y de la Clínica Universidad de Navarra han aparecido en la lista de este año. Se trata de los doctores Ignacio Melero, Bruno Sangro, Antonio González y Miguel Fernández de Sanmamed –dedicados también a la lucha contra el cáncer– y de Gema Frühbeck, directora del Laboratorio de Investigación Metabólica y codirectora del Área de Obesidad de la Clínica.