Uno de los olivos más antiguos de España está en esta localidad almeriense

Almería es una provincia que muchas veces sorprende por su patrimonio cultural. Pero lo que no es tan conocido es un récord que ostenta relacionado ... con su patrimonio natural. En el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, junto a la población de Agua Amarga, se encuentra uno de los olivos más impresionantes y antiguos de toda la cuenca mediterránea: el Olivo Milenario de Agua Amarga.

Esta joya natural, que supera en tamaño y edad incluso a los célebres especímenes del Monte de los Olivos en Jerusalén, representa un monumento vivo que conecta a Almería con siglos, quizás milenios, de historia y tradición mediterránea. El acceso a este gigantesco ejemplar se realiza por una rambla situada a la izquierda de la carretera que une La Joya con Agua Amarga, justo antes de llegar al pueblo.

Allí, en un recodo de la rambla de los Viruegues, destaca el enorme tronco único del olivo, que supera los ocho metros de perímetro y mide unos 2,5 metros de diámetro, mientras que su copa se extiende en un círculo de unos 25 metros. Estas dimensiones no solo asombran por su grandiosidad, sino que apuntan a una antigüedad estimada entre 1.500 y 2.000 años, posiblemente datado en la época romana, lo que lo convierte en un testigo silencioso de la historia mediterránea.

Para quienes aún no conozcan este punto tan significativo de la provincia, esta puede ser la excusa perfecta para visitar Agua Amarga, una población que se caracteriza, además de por su enclave entre colinas que le dan un aire de aislamiento y tranquilidad, por sus huertas, nacidas alrededor de pozos y tierras de pastoreo, y por su cercanía a playas y calas emblemáticas como la Playa de los Muertos o la Cala de Enmedio, así como al faro de Mesa Roldán. Este entorno natural y cultural dota al olivo milenario de un marco que merece la pena visitar y conocer en su conjunto.

Resistencia a lo largo de los siglos

El Olivo Milenario de Agua Amarga no solo destaca por su tamaño y longevidad, sino también por su resistencia y vigor a lo largo de los siglos, a pesar de la falta de cuidados especializados. A día de hoy, su estado es bueno y sigue siendo un símbolo vivo del patrimonio natural almeriense. Se encuentra cercado y tiene una placa informativa para quienes se acerquen a contemplarlo.

Visitar el olivo es toda una experiencia y una oportunidad para encontrarse con un árbol que ha sobrevivido a generaciones enteras. Allí, en esa pequeña curva de la rambla, deja un mensaje de continuidad para futuras generaciones.

De hecho, es también una atracción turística de creciente interés en la zona. Cada vez son más las personas que se acercan a Agua Amarga para contemplar este símbolo del Mediterráneo, lo que realza aún más la importancia de protegerlo y respetarlo. Su conservación depende de medidas técnicas, pero también del respeto de los visitantes y del compromiso de todos para garantizar su pervivencia.