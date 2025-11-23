Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El olivo milenario que supera en antigüedad a los del Monte de los Olivos de Jerusalén.

Uno de los olivos más antiguos de España está en esta localidad almeriense

Se encuentra en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y podría tener más de 2.000 años, con lo que sería anterior incluso a los del Monte de los Olivos en Jerusalén

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:49

Almería es una provincia que muchas veces sorprende por su patrimonio cultural. Pero lo que no es tan conocido es un récord que ostenta relacionado ... con su patrimonio natural. En el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, junto a la población de Agua Amarga, se encuentra uno de los olivos más impresionantes y antiguos de toda la cuenca mediterránea: el Olivo Milenario de Agua Amarga.

