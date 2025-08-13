¡Ya es oficial! Una de las mayores figuras de la danza flamenca llega a El Ejido El espectáculo tendrá lugar el próximo mes de noviembre y rendirá homenaje a otro de los grandes del flamenco, el guitarrisa de Algeciras Paco de Lucía

¡Ya es oficial! Los amantes del flamenco tienen una cita ineludible el próximo mes de noviembre con una de las más reconocidas bailaoras y coreógrafas. Sara Baras actuará en El Ejido el viernes 28 de noviembre de 2025 en el Auditorio El Ejido, comenzando a las 21:00 h. Esta cita forma parte de la programación cultural organizada por la concejalía de Cultura de la localidad.

Un espectáculo muy especial: Vuela

Con motivo del 25 aniversario de su compañía, Sara Baras presenta Vuela, un espectáculo concebido como homenaje al legendario guitarrista de Algeciras Paco de Lucía. Se trata de un recorrido escénico dividido en cuatro actos temáticos: 'Madera', 'Mar', 'Muerte' y 'Volar', donde cada pieza coreográfica se construye alrededor de una palabra, creando un diálogo entre el flamenco, la música y la emoción.

Con una duración aproximada de 90 minutos, Vuela combina el virtuosismo del baile flamenco con una narrativa poderosa y poética. La propuesta artística explora desde la fuerza de las raíces hasta la liberación, celebrando la danza como forma de comunicación universal.

La culminación llega en el último acto, 'Volar': «La única forma de huir sin correr, sólo dejarse llevar por la celebración y la alegría, una oportunidad que sólo la música, el baile y los sentimientos nos pueden brindar».

El elenco sobre el escenario

Sara Baras estará acompañada por su prestigioso cuerpo de baile y contará con la participación de artistas flamencos, que aportarán voz y movimiento a esta vibrante producción. Con la dirección, guion y coreografía de Sara Baras, este espectáculo cuenta con la música de Keko Baldomero, que es el responsable de la adaptación musical de Paco de Lucía.

Por su parte, la iluminación es de Óscar Gómez de los Reyes y el vestuario de Luis F. Dos Santos, mientras que otras colaboraciones corre a cargo de Ras Artesanos, la pintura es de Fernando Quirós, los textos de Santana de Yepes y la fotografía de Jaume de Laiguana.

Un nutrido electo de bailarines acompañara a Baras, integrado por Daniel Saltares, Chula García, Cristina Aldón, Carmen Bejarano, Miriam Pérez, Elena Arias y María Guerrero. A la guitarra estarán Keko Baldomero y Andrés Martínez, al cante May Fernández y Matías López 'El Mati', a la percusión Rafael Moreno, al violín Alexis Lefevre y al chelo Ivo Cortés.

Sobre Sara Baras y Vuela

Sara Pereyra Baras nació en San Fernando (Cádiz) en 1971 y desde muy joven participó en festivales flamencos junto a la compañía de su madre. En 1998 fundó la suya propia, con la que ha creado numerosos espectáculos como Sensaciones, Carmen, La Pepa, Medusa o Alma, y ha cosechado premios como el Nacional de Danza o la Medalla de Oro de Andalucía.

Vuela se estrenó en 2024 y es considerada una propuesta ambiciosa a la vez que emocional, celebrando su trayectoria con un homenaje íntimo al arte de Paco de Lucía y una puesta en escena que combina innovación coreográfica y emoción pura.