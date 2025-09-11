Más obras en el centro de Almería: renuevan seis calles en el entorno de la Puerta de Purchena El proyecto contempla eliminar las aceras para lograr una plataforma única tras la renovación de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y alumbrado

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el proyecto de ejecución de las obras de remodelación y mejora de infraestructuras en varias calles del centro de la ciudad con una inversión de 1.774.000 euros, cofinanciados junto a la Diputación Provincial en el marco del Plan Cuatrienal 2024-2027. Según ha explicado el Consistorio en una nota este jueves, la actuación permitirá la modernización de más de 850 metros lineales de calles en el ámbito de Puerta Purchena y la Avenida Pablo Iglesias. En concreto, de acuerdo al proyecto aprobado, se intervendrá en la calle Cámaras (tramo entre la avenida Pablo Iglesias y calle Memorias), calle Memorias, calle Juan del Olmo (entre calle Cámaras y calle Restoy), calle Virgen de Lourdes (entre calle Memorias y la avenida Pablo Iglesias), calle Duendecillo y calle Juan de Austria (entre calle Regocijos y calle Juan del Olmo).

El proyecto, redactado por los técnicos municipales, incluye la renovación de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y alumbrado, así como la urbanización integral de estas calles. Se plantea la demolición de las actuales aceras y la creación de una plataforma única y continua, sin bordillos, que dará prioridad al peatón y permitirá una circulación de vehículos más calmada.

La concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha subrayado «la importancia de esta inversión para seguir avanzando en la modernización urbana y en la mejora de las infraestructuras de la ciudad», recordando que estas actuaciones dan continuidad a las ya realizadas en el entorno de Puerta Purchena, como en las calles Antonio Vico, Pósito, Cruces, Marcos y Magistral Domínguez.

El diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, por su parte, ha destacado la importancia de un proyecto que va a mejorar los servicios básicos y la fisionomía de estas céntricas calles completando el proyecto ejecutado en el anterior cuatrienio en esta misma zona. «Los Planes Provinciales son una de las principales herramientas que tenemos para colaborar con los municipios y para ejecutar obras que son fundamentales y que, como en este caso, mejoran la calidad de vida y los servicios que reciben en sus hogares cada día los almerienses», ha señalado.

El Ayuntamiento aportará el 75% del presupuesto (1,7 millones de euros), mientras que la Diputación asumirá el resto. Una vez redactado el proyecto, será la institución provincial la encargada de la licitación y ejecución de las obras.

Nuevo mobiliario urbano

Además, el Ayuntamiento de Almería invertirá algo más de 170.000 euros en la compra de mobiliario urbano -514 papeleras y 356 bancos – de forma que se puedan ir atendiendo las solicitudes recibidas para su ubicación e instalación en los diferentes barrios de la ciudad. En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el contrato de suministro de 514 papeleras – 200 con capacidad de 50 litros y 314 con capacidad de 80 litros –con un presupuesto base de licitación de 86.502,90 euros.

Igualmente, por importe de 86.446.60 euros, se ha aprobado la licitación para el suministro de 356 bancos -fabricados en plástico y madera-, y 20 pies de fundición dúctil. Del total, el suministro de bancos fabricados con madera tropical y pies de fundición dúctil, será de 256 unidades. Fabricados con plástico 100% reciclado, deberán suministrarse a través de este contrato cien unidades.

Adjudicados ambos contratos, bancos y papeleras deberán ser suministrados en el plazo de tres meses.

Otros acuerdos

En el seno de la Junta de Gobierno Local se ha acordado también declarar en situación de abandono 7 vehículos que se encuentran en el Depósito Municipal, instando a que la empresa concesionaria Dornier, S. A. traslade los citados vehículos a un centro autorizado de tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación. En esta relación se han incluido cinco chasis de turismo, un turismo y un ciclomotor.

Se han aprobado también expedientes de ayudas económicas a familias con menores necesitadas socialmente por importe total de 16.550 euros.