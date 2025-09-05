Movida 'ochentera' y grandes éxitos de pop y rock el 14 de septiembre en este bar de la capital Sonarán clásicos de Los Secretos, Hombres G, La Guardia, Loquillo, Danza Invisible y Los Ronaldos, entre otros

El próximo domingo 14 de septiembre, a las 19:00 horas, la música 'ochentera' y el pop y rock más nostálgico y animado volverá a sonar con fuerza en Almería de la mano de Los Vinilos, un grupo tributo a los grandes éxitos musicales en español de la década de 1980.

El escenario será la sala Mr. Jones, ubicada en la Avenida del Mediterráneo, 300, donde los asistentes podrán revivir la banda sonora de varias generaciones.

Un viaje a la Edad de Oro del Pop Español

El repertorio de Los Vinilos es un homenaje a los grandes nombres de la música española de los años 80 y 90. En sus directos no faltan himnos de Los Secretos, Hombres G, La Guardia, Loquillo, Nacha Pop, Celtas Cortos, Alaska, El Último de la Fila, Duncan Dhu, Danza Invisible, Los Ronaldos o Burning, entre muchos otros. Una auténtica travesía por la movida madrileña y por los artistas que marcaron una época irrepetible.

El grupo rescata esa esencia y la llevan al presente con un sonido vibrante y cercano, logrando que quienes eran adolescentes en aquella etapa revivan sus mejores recuerdos, y que los más jóvenes de la actualidad descubran el poder de unas letras y melodías que, pese al paso de los años, siguen siendo himnos universales.

Cercanía con el público

Formados en 2009, Los Vinilos han ido consolidándose como un grupo que rinde homenaje a una era en la que la música se escuchaba aún en tocadiscos o en radiocasetes. Fueron los años en los que, quienes no compraban en las tiendas de música, podían grabar sus temas favoritos cuando los hacían sonar en las emisoras de radio.

Además, los artistas españoles comenzaron a sumarse a la moda de los videoclips, que entonces era una herramienta novedosa que ya usaban los solistas y las bandas de Inglaterra y Estados Unidos para promocionar sus canciones.

De la radio a YouTube

Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Hoy, cualquier tema puede esucharse completo en las plataformas de música o en YouTube, algo muy distinto a los años 80, cuando la voz del locutor en la radio interrumpía la experiencia del oyente mientras presentaba el último gran éxito de algún artista.

Los Vinilos, con más de un millar de conciertos a sus espaldas, homenajean esa cultura y esa música, con una puesta en escena que se caracteriza por la cercanía con el público, la diversión y una energía contagiosa.

Una cita con la nostalgia

El concierto promete ser una oportunidad única para reencontrarse con canciones que forman parte de la memoria colectiva, porque aún son capaces de gustar a los más jóvenes y de despertar la nostalgia de los que no lo son tanto.

La entrada está abierta a todos aquellos que quieran dejarse llevar por la fuerza de un directo que no entiende de edades, porque lo único que busca es que los asistentes se arranquen a cantar y a bailar con las melodías de esos años.