La mitad de los ayuntamientos de Almería aumentó salarios tras los comicios de 2023

Entre las alcaldías mejor pagadas de la provincia de Almería destacan las correspondientes a consistorios del PP, indican los datos del Informe Salarial de Puestos ... de la Administración (ISPA) recientemente publicado por el Ministerio de Hacienda. No obstante, este fenómeno no resulta determinante dado que este partido está al frente de la mayoría de los corporaciones de la provincia de Almería.

En cuanto a la evolución de los sueldos de alcaldes y alcaldesas en los últimos años, con los datos concretos en la mano, se aprecia cómo unos suben y otros bajan tras la cita electoral de mayo de 2023. Antes de la llamada a las urnas, de los 84 municipios con datos actualizados y comparables con el año anterior, 49 mostraban aumentos en lo que cobraron sus principales regidores.

Incrementos, no obstante, completamente dispares, que iban desde unas decenas de euros (como fueron los casos de Lúcar, Terque o Cóbdar) hasta más de 38.000 euros, como ocurrió en Serón.

Sin subir ni bajar se cuentan 13 de los alcaldes de quienes hay registros en el ISPA de 2023, en comparación con el año anterior, mientras que otros 22 reflejan bajadas. La mayor diferencia a la baja es, sin duda, la registrada por Bacares, donde se pasó tras las últimas elecciones de remunerar la Alcaldía con 30.929 a 150 euros. Completan el decálogo de consistorios en los que más descendió el sueldo de sus alcaldes Arboleas, Adra, Purchena, Fines, Paterna, Tíjola, Roquetas de Mar, Bayárcal y Macael.

Liberados o no

A la hora de componer una corporación municipal, cualquier edil puede liberarse parcial o totalmente. En Almería, indican los datos presentados al Ministerio de Hacienda al concluir el año 2024, que alrededor de un tercio (33) de las Alcaldías cumplidoras con el deber de aportar esta información están ocupadas por personas sin dedicación exclusiva. Asimismo, 24 alcaldes y alcaldesas tienen una liberación parcial (que suele oscilar entre el 25% y el 75%) mientras que en 35 gobiernos locales de la provincia sus máximos responsables tienen dedicación exclusiva para el desempeño del cargo.