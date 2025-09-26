Misteriosas apariciones de vacas sin vida en las playas: la última, en Roquetas de Mar Además de la del pasado jueves, este verano se han visto reses flotando o varadas en las playas de localidades almerienses como Vera y de otras zonas del litoral de Murcia y Alicante, mientras las teorías sobre las causas son variadas

Una de las hipótesis es que las reses caen de barcos de transporte en travesía.

La costa almeriense ha vuelto a ser escenario de una imagen insólita. Una vaca sin vida apareció el jueves 25 de septiembre en la playa de la urbanización Playa Serena, en Roquetas de Mar, ante la sorpresa de los bañistas y de quienes paseaban por la zona. El animal, arrastrado por la corriente, quedó varado en la arena en un estado de inicio de descomposición.

El hallazgo, lejos de ser un caso aislado, se suma a otros similares ocurridos en los últimos meses en distintos puntos del litoral mediterráneo, aunque también se han dado casos parecido años atrás.

Por tanto, es más que habitual que esto ocurra con relativa frecuencia, sin que haya una explicación oficial para ello. En Vera, este mismo verano, apareció otra vaca en la playa de Las Marinas. Y no muy lejos de allí, en Torrevieja (Alicante) y en La Manga del Mar Menor (Murcia) también se localizaron reses sin vida alrededor de la misma semana, generando desconcierto entre vecinos y turistas.

Entre la sorpresa y las teorías

La aparición de la vaca en Roquetas ha dado pie a todo tipo de especulaciones en redes sociales. Algunos usuarios han tratado de explicar el fenómeno con teorías serias, mientras que otros han optado por el humor y la ironía.

Más allá de las bromas, una de las explicaciones que más fuerza cobra es la del transporte marítimo de ganado. «En Cartagena salen barcos varias veces al mes con vacas y corderos hacia Oriente Medio. No es la primera vez que tiran animales enfermos y acaban en la playa», apuntaba un usuario en foros digitales.

Un fenómeno que se repite

Este tipo de situaciones se han dado con anterioridad. En 2017, el cadáver de una vaca apareció también en la playa de Vera, lo que generó un gran revuelo y la intervención de asociaciones de rescate de fauna marina, aunque sin resultados claros sobre la procedencia del animal.

Expertos recuerdan que, si bien no es un suceso cotidiano, estos hallazgos no son tan excepcionales como podría parecer, pues los barcos de transporte de animales vivos son frecuentes en el Mediterráneo. Según comentan, en ocasiones, por enfermedad o muerte durante la travesía, se deshacen de los cuerpos arrojándolos al mar, lo que explicaría su llegada posterior a la orilla.

Entre la sorpresa y la preocupación

El episodio ha causado impacto considerable entre quienes lo han presenciado, tanto por el estado del animal como por la sensación de misterio en torno a su origen. Lo cierto es que el reguero de vacas sin vida varadas en distintas playas mediterráneas empieza a dibujar un patrón inquietante. ¿Coincidencia, negligencia o práctica habitual en el transporte marítimo de ganado?