Mercadona retoma su horario habitual en Almería a partir del 1 de septiembre La cadena finaliza el horario de verano y apuesta por la conciliación laboral de su plantilla, sin apertura los domingos ni festivos

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 28 de agosto 2025, 13:19 Comenta Compartir

Con la llegada de septiembre, los supermercados Mercadona de la provincia de Almería vuelven a su horario habitual, al igual que el resto de establecimientos de esta cadena en España. A partir del día 1, las tiendas abrirán de lunes a sábado, cerrando sus puertas a las 21:30 horas, lo que supone el fin del horario ampliado hasta las 22:00 horas que había permitido reforzar el servicio a los clientes durante los meses estivales.

La medida responde también a la política de conciliación laboral de la compañía presidida por Juan Roig, por lo que los domingos y festivos quedan reservados para el descanso de los trabajadores, sin servicio de apertura.

Mercadona recuerda que, aunque se trata de un cambio general, existen algunas excepciones localizadas. Para facilitar la planificación de las compras, la cadena pone a disposición de los clientes un buscador actualizado de horarios, disponible en su página web y redes sociales, que permite conocer los horarios concretos por municipio, código postal o dirección exacta dentro de la provincia de Almería.

Con esta vuelta a la rutina, la compañía da por finalizado el refuerzo de verano y retoma un modelo de atención que combina disponibilidad para los clientes con el bienestar de su plantilla, hasta la próxima temporada estival.

Horario de verano en zonas turísticas

Independientemente del cambio que va a implementar Mercadona, es importante recordar que desde el pasado 1 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, los comercios de algunas zonas de Almería capital y de varios municipios costeros de la provincia pueden abrir sus puertas todos los domingos y festivos del verano.

Así lo permite la Junta de Andalucía tras activar, como cada año, la figura de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que autoriza la ampliación de horarios comerciales en determinadas áreas con alta concentración de visitantes.

Según el listado oficial publicado por la Junta de Andalucía, los municipios de la provincia de Almería declarados ZGAT durante el periodo estival son el conjunto histórico (declarado BIC) de Almería capital y las zonas de El Toyo y Retamar, las zonas costeras de Almerimar, Balerma y la carretera de acceso a Almerimar y los términos municipales al completo de Carboneras, Garrucha, Mojácar, Roquetas de Mar y Vera.

En todos estos casos, los comercios podrán abrir libremente cada domingo desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, además de en otras fechas señaladas, en aquellos municipios en los que también están autorizadas.

En esta línea, además de la franja temporal citada, a partir de septiembre, el calendario también contempla los siguientes días de apertura de domingos y festivos autorizados para toda la Comunidad Autónoma Andaluza, que son el 13 de octubre (lunes), el 1 de noviembre (sábado) (festividad de Todos los Santos), el 30 de noviembre (domingo), el 6 de diciembre (sábado), el 8 de diciembre (lunes), el 14 de diciembre (domingo), el 21 de diciembre (domingo) y el 28 de diciembre (domingo).