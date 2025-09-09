El mayor evento de coleccionismo del sur de España se celebra en esta localidad almeriense El 13 y 14 de septiembre se lleva a cabo la primera gran cita andaluza para coleccionistas de cartas, cromos y figuras, con torneos, sorteos y expositores

Un niño muestra una de las entradas a esta cita de coleccionismo.

Huércal de Almería se convertirá en la capital del coleccionismo los próximos 13 y 14 de septiembre de 2025 con la celebración del Mediterranean Card Show, un evento que reunirá a miles de aficionados en el Teatro Multiusos de la localidad. Será el mayor encuentro del sur de España dedicado a las trading cards, cromos, camisetas, Funko Pop, Hot Wheels, material de conservación y coleccionismo vintage y moderno.

Desde el Ayuntamiento de Huércal de Almería explican: «Mediterranean Card Show 2025 llega a Huércal de Almería los días 13 y 14 de septiembre, convirtiéndose en el mayor punto de encuentro de coleccionistas, aficionados y vendedores de toda España». Por tanto, se espera la visita de una gran cantidad de personas que buscarán todo tipo de objetos coleccionables y que, además, podrán participar en el programa de actividades previsto para esta ocasión.

Torneos, sorteos y actividades únicas

La programación incluye actividades muy esperadas por la comunidad de coleccionistas, esto es, la Trade Night, sorteos y aperturas en directo, además de los torneos oficiales de Pokémon y Magic, dos de los juegos de cartas más populares del mundo.

Los asistentes podrán disfrutar también de la presencia de expositores y vendedores de primer nivel, que traerán piezas exclusivas relacionadas con fútbol, Pokémon, One Piece, TCG y otros universos coleccionables.

Vendedores de toda España

La expectación es máxima, como demuestra que la inscripción para vendedores ya está agotada, lo que garantiza la presencia de referentes del sector llegados de distintos puntos del país. Una ocasión única para conocer nuevas colecciones, intercambiar cartas y descubrir auténticas joyas para los fans.

El evento cuenta con patrocinadores oficiales como MrNono Hobbies, Friki Monkey, NCV Grading, Next Grading y el Hotel Vértice Indalo Almería, que ofrece un 15% de descuento a los asistentes.

Además, los organizadores han creado una comunidad en WhatsApp y actualizan todas las novedades a través de @mediterraneancardshow, donde ya se comparte información sobre las actividades especiales previstas.

Una cita imprescindible

El Mediterranean Card Show promete ser una experiencia única para coleccionistas y curiosos. La organización recuerda que «el coleccionismo nunca para y este septiembre tiene su cita en Almería» y, además, «no importa si coleccionas Pokemon, fútbol, basket, Fórmula 1, da igual, puedes conseguir cualquier artículo de lo que más te guste, siempre que encuentres a alguien dispuesto a negociar contigo, ya sea por otra carta o por otra carta y dinero».