Esta marca americana de ropa ha aterrizado en Almería

El Centro Comercial Mediterráneo de Almería suma una nueva incorporación a su oferta de moda con la llegada de New Era, una emblemática marca estadounidense conocida mundialmente por sus gorras y su estilo urbano. Se trata de la primera tienda oficial que la firma abre en la ciudad y la tercera en toda Andalucía, consolidando así su expansión progresiva en el mercado español.

Aunque su producto estrella siguen siendo las gorras, especialmente el modelo 59FIFTY, convertido en icono internacional, la firma se presenta como «mucho más que gorras».

En este espacio que acaba de poner en marcha recientemente, de estética moderna y cuidada, se puede encontrar una variada selección de prendas de estilo streetwear: camisetas, sudaderas, chaquetas o pantalones dirigidos a un público joven y amante de la moda urbana.

Además, comercializa ropa oficial de algunos de los equipos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos, como los New York Yankees, los Chicago Bulls o los LA Lakers.

Una marca con presencia en todo el mundo

La historia de New Era se remonta a más de un siglo atrás. Con sede en Buffalo, Nueva York, fue fundada en 1920 por el alemán Ehrhardt Koch, y tiene presencia en más de 80 mercados de todo el mundo.

Fue en 1996 cuando alcanzó proyección global gracias a una curiosa anécdota: el cineasta Spike Lee solicitó una gorra personalizada de los Yankees, lo que dio pie a una revolución en el diseño de este complemento.

Desde entonces, artistas como Jay-Z, Drake, Kanye West, Will Smith, Justin Bieber o Bad Bunny han llevado sus productos, en muchos casos incluso colaborando directamente con la marca.

La nueva tienda de Almería, ubicada en una de las zonas recientemente renovadas del centro comercial, ya ha comenzado a recibir a sus primeros clientes, especialmente aprovechando las rebajas de verano que incluyen grandes descuentos. Con su apertura, New Era refuerza la oferta comercial de la capital almeriense y confirma el creciente interés de las grandes firmas internacionales por abrirse hueco en la ciudad.