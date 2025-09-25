Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El establecimiento ha abierto sus puertas en el Centro Comercial Mediterráneo.

Esta marca americana de ropa ha aterrizado en Almería

Es una emblemática firma conocida mundialmente por sus gorras y su estilo urbano

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:52

El Centro Comercial Mediterráneo de Almería suma una nueva incorporación a su oferta de moda con la llegada de New Era, una emblemática marca estadounidense conocida mundialmente por sus gorras y su estilo urbano. Se trata de la primera tienda oficial que la firma abre en la ciudad y la tercera en toda Andalucía, consolidando así su expansión progresiva en el mercado español.

Aunque su producto estrella siguen siendo las gorras, especialmente el modelo 59FIFTY, convertido en icono internacional, la firma se presenta como «mucho más que gorras».

En este espacio que acaba de poner en marcha recientemente, de estética moderna y cuidada, se puede encontrar una variada selección de prendas de estilo streetwear: camisetas, sudaderas, chaquetas o pantalones dirigidos a un público joven y amante de la moda urbana.

Además, comercializa ropa oficial de algunos de los equipos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos, como los New York Yankees, los Chicago Bulls o los LA Lakers.

Una marca con presencia en todo el mundo

La historia de New Era se remonta a más de un siglo atrás. Con sede en Buffalo, Nueva York, fue fundada en 1920 por el alemán Ehrhardt Koch, y tiene presencia en más de 80 mercados de todo el mundo.

Fue en 1996 cuando alcanzó proyección global gracias a una curiosa anécdota: el cineasta Spike Lee solicitó una gorra personalizada de los Yankees, lo que dio pie a una revolución en el diseño de este complemento.

Desde entonces, artistas como Jay-Z, Drake, Kanye West, Will Smith, Justin Bieber o Bad Bunny han llevado sus productos, en muchos casos incluso colaborando directamente con la marca.

La nueva tienda de Almería, ubicada en una de las zonas recientemente renovadas del centro comercial, ya ha comenzado a recibir a sus primeros clientes, especialmente aprovechando las rebajas de verano que incluyen grandes descuentos. Con su apertura, New Era refuerza la oferta comercial de la capital almeriense y confirma el creciente interés de las grandes firmas internacionales por abrirse hueco en la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden cárcel y multa millonaria a un empresario por nueve años de acopio «incontrolado» de residuos en Roquetas
  2. 2 Vera GRV en La Revuelta: «No me creo la nominación a los Latin Grammy, vivo disociada»
  3. 3 Dos detenidos por un robo en vivienda, sustracción de vehículos y estafa en Roquetas
  4. 4 Las lluvias de la madrugada en Roquetas provocan ocho incidencias sin daños personales
  5. 5 Fallece José Antonio Picón, un referente de la vida empresarial y social de Almería
  6. 6 Roquetas se afianza como destino gastronómico europeo
  7. 7 Roquetas organiza una ruta para poder recorrer casi 14 kilómetros de la Sierra de los Filabres
  8. 8 El puerto de Garrucha bate su récord con 7,7 millones de toneladas de mercancías
  9. 9 Casi lista la urbanización de la primera fase para integrar el puerto a la ciudad de Almería
  10. 10 Pulpí abre sus fiestas de San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Esta marca americana de ropa ha aterrizado en Almería

Esta marca americana de ropa ha aterrizado en Almería