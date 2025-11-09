Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de una persona en una consulta médica. R. I.

Los lunes concentran el inicio de la mayoría de las bajas

Más de un cuarto de los procedimientos por enfermedad común comienzan el primer día de la semana mientas que, en sábado o domingo, apenas llega al 6%

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:18

Comenta

Los procesos iniciados de incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) por día de la semana en el conjunto de España para la población protegida por ... el Sector de Mutuas tienen un comportamiento descendente según avanza la semana. Los datos recogidos en el 'Informe sobre Absentismo Laboral por Contingencias Comunes en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en España de 2018 a 2024' señalan que, en general, los lunes concentran 27,67% de los procesos, mientras que en el fin de semana (sábado y domingo) sólo se producen 6%.

