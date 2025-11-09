Los lunes concentran el inicio de la mayoría de las bajas

Los procesos iniciados de incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) por día de la semana en el conjunto de España para la población protegida por ... el Sector de Mutuas tienen un comportamiento descendente según avanza la semana. Los datos recogidos en el 'Informe sobre Absentismo Laboral por Contingencias Comunes en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en España de 2018 a 2024' señalan que, en general, los lunes concentran 27,67% de los procesos, mientras que en el fin de semana (sábado y domingo) sólo se producen 6%.

Esta misma circunstancia se aprecia en la provincia deAlmería, donde, durante el año pasado, se registraron 13.157 nuevos inicios de ITCC en lunes mientras que, los fines de semana, no llegaron a 2.500.

Este documento, entre otras múltiples cuestiones, recoge datos de trabajadores que, a lo largo de 2024, no acudieron ningún día a su puesto. En Almería, este dato se sitúa en el 7,33% (19.126), porcentaje prácticamente idéntico al observado cada año desde 2018, en el que pone su inicio el estudio, cuando en cifras absolutas, se fija en 16.311 trabajadores.

En Andalucía, 229.645 trabajadores protegidos (5,82% más) no acudieron a trabajar en todo el año mientras que en España este dato ascendió a 1.660.914, experimentando un aumento del 14,13% respecto al ejercicio 2023. La provincia con mayor porcentaje fue en Huelva con un 9,83%, mientras que la provincia de Málaga es la que menos, con un 6,70%.