La Junta se desmarca del caso Mascarillas y el PP-A defiende su «contundencia» ante las detenciones

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha manifestado este miércoles que el caso Mascarillas que trata de esclarecer supuestos contratos irregulares a través de ... la Diputación de Almería por los que se habrían obtenido el cobro de comisiones, «no tiene nada que ver con la Junta de Andalucía».

La también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha defendido la reacción «contundente» del PP-A tras las detenciones de miembros del partido.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Carolina España ha manifestado que no disponen de más información que la nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre las detenciones por este caso.

«Hay que dejar claro que este caso judicial no tiene nada que ver con la Junta de Andalucía», ha recalcado Carolina España, quien ha añadido que, en lo que respecta al ámbito del PP-A, el partido, «desde el minuto, uno se actuó con rapidez y con contundencia», con la suspensión cautelar de militancia de los detenidos.

«Desde el momento en que se conoció esa nota del Tribunal Superior de Justicia, rápidamente quedaron suspendidos de militancia de manera inmediata estas personas que estaban afiliadas al partido», ha señalado.