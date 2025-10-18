A juicio esta semana acusado de romper la nariz a un concejal de Alsodux, que también será juzgado La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar dos años y medio de prisión para el acusado de atacar al concejal

Alsodux Sábado, 18 de octubre 2025

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería tiene previsto celebrar el próximo martes, a partir de las 10,00 horas, el juicio contra el hombre acusado de agredir y romperle la nariz al concejal de Medio Ambiente de Alsodux (Almería), José Manuel Gil (PSOE), a quien, de otro lado, acusa de dos delitos leves de lesiones hacia su propio atacante y a la esposa de este.

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar dos años y medio de prisión para el acusado de atacar al concejal, mientras que para este reclama una pena de seis meses de multa, a razón de seis euros diarios, según el escrito de acusación provisional al que ha tenido acceso Europa Press.

El fiscal da cuenta de la «enemistad previa por cuestiones vecinales» que existe entre el concejal socialista y el otro acusado, Miguel Amate, conocido por concurrir en las últimas elecciones municipales como cabeza de lista por Vox. Está acusado de un delito de lesiones con instrumento peligroso al considerar que habría empleado una piedra para agredir al edil.

Así, sostiene con base en las denuncias de ambas partes que sobre las 20,30 horas del 7 de julio de este año, Gil se dirigió al lugar en el que residía la mujer de Amate, quien se encontraba ausente de la misma en ese momento.

Sostiene que al verla en el exterior de la vivienda regando las plantas, se habría bajado del vehículo que conducía y «con intención de menoscabar su integridad física» la habría agarrado del cuello y la habría empujado contra el murete de la vivienda, conforme su escrito. Así, la habría llamado «hija de puta» aunque la mujer habría logrado zafarse y refugiarse en la vivienda.

La mujer resultó herida, supuestamente a raíz de este ataque, con un rasguño y molestias en el cuello, por lo que fue asistida sanitariamente y tardó unos dos días en curar.

Posteriormente García, que habría tenido conocimiento de lo ocurrido con su mujer, localizó al concejal cuando conducía con su vehículo por la localidad, momento en el que «se acercó a la ventanilla, y le indicó que parase el vehículo» en «claro estado de agitación», de modo que el edil «por temor» no lo hizo en principio.

No obstante, finalmente Gil se habría visto obligado a parar la marcha a escasos metros «como consecuencia de incidencias del tráfico rodado». Es entonces cuando el acusado habría aprovechado para, a través de la ventanilla que iba bajada, «propinarle un golpe en la cara con una piedra» con la «intención de menoscabar su integridad física».

Como consecuencia de dicho ataque, el acusado «salió del vehículo, enzarzándose ambos en una pelea, en la que se propinaron golpes mutuos, teniendo que se separados por otros vecinos».

A raíz del ataque en el coche y la pelea, el concejal sufrió una fractura de la nariz y otras heridas en el rostro por lo que tuvo que ser atendido en el hospital, donde le pusieron puntos. Por su parte, Amate sufrió erosiones en la zona lumbar, codos y una pierna, por lo que también necesitó curas.

Además de las penas de cárcel y multa, la fiscal interesa órdenes de alejamiento mutuas entre los dos implicados y la mujer de Amate de cien metros de distancia por periodos de hasta tres años y medio. También pide una indemnización por daños a favor del concejal de 1.410 euros a quien, por su parte, reclama que indemnice a la pareja con 360 euros.

«Acoso» ante un «delito de odio»

Por su parte, la defensa del hombre acusado de romper la nariz al concejal socialista de Alsodux ha rechazado que se empleara una piedra en el ataque que se produjo en el marco de un «forcejeo», toda vez que señaló el «acoso» que tanto él como su mujer sufren en el pueblo por ser de un partido distinto, en este caso, de Vox.

El abogado Miguel Martínez que ejerce la defensa de Miguel García, el cual concurrió en las últimas elecciones municipales como cabeza de lista del partido de Santiago Abascal, mantiene que su representado actuó en defensa de su esposa, ya que esta habría sido agredida previamente por el edil socialista a las puertas de su vivienda.

En su escrito de defensa, acusa al concejal no solo de dos delitos de lesiones por las heridas que presentaba la pareja, sino también por un delito de odio por el que pide tres años de prisión para el edil del PSOE ante su «acoso continuo» junto al «resto del equipo de gobierno» solo «por el mero hecho de ser del partido de la oposición».

En su versión de los hechos, el concejal habría increpado a la mujer cuando esta regaba sus macetas al pasar por delante de su vivienda con su vehículo. En este sentido, le habría espetado: «fachas, no os queremos aquí en el pueblo, hija de puta».

En este punto, aseveran que el concejal se bajó del vehículo y «con intención de menoscabar la integridad física» de la mujer, la «cogió del cuello y la empujó contra el murete de la vivienda», si bien tras un «momento de angustia» consiguió «zafarse».

Fue entonces cuando, según su versión, Miguel García salió de la vivienda y al «ver a su mujer entre lágrimas y con el cuello amoratado», se habría dirigió al edil a recriminarle el ataque.

Ante esto, el edil se habría vuelto a bajar del coche y habría empujado al denunciado, de modo que «ambos cayeron al suelo entre forcejeos», lo que dio lugar a «diversos hematomas y arañazos» en el denunciado. La riña, según sostienen, habría sido presenciada por dos testigos a los que identifican.

Además del delito de odio, acusan al concejal socialista de dos delitos de lesiones por os que piden un total de seis meses de multa a razón de diez euros diarios y el pago de indemnizaciones por valor de 2.300 euros y el pago de costas.