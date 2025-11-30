Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

José Antonio García Alcaína será investido este lunes como nuevo presidente de la Diputación de Almería

El Ayuntamiento de Almería también celebrará pleno para hacer efectiva la renunciade Javier Aureliano García y, en Fines, además de la renuncia de Rodrigo Sánchez, se dará cuenta de las diligencias en el Caso Mascarillas

Europa Press

Almería

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

La Diputación Provincial de Almería va a celebrar este lunes un pleno de carácter urgente y extraordinario en el que el actual vicepresidente tercero y ... diputado provincial de Deportes, José Antonio García Alcaína (PP), va a ser proclamado como presidente de la institución provincial tras la renuncia de Javier Aureliano García a raíz de su investigación por el caso 'Mascarillas'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Nadie en el PP puede tener responsabilidades si sobre él pesa la más mínima sospecha»
  2. 2 Pacheco: «Nunca lo he querido, nunca lo he pedido ni he aspirado a ser presidente»
  3. 3 Un jurado enjuiciará por asesinato a los hermanos acusados del crimen de la gasolinera de Berja
  4. 4 Dos años de cárcel por golpear a un hombre con la barra del sillín de una bici en Pulpí
  5. 5 El merendero perfecto para una escapada, rodeado de naturaleza y a menos de 50 kilómetros de Almería
  6. 6 Rosa y Ben: la ilusión de una casa señorial en rehabilitación que ya es una realidad viral
  7. 7 Residencias y centros sanitarios de Almería, de nuevo, con mascarillas
  8. 8 Llega una masa de aire frío y aumenta la probabilidad de lluvias a partir del miércoles
  9. 9 Maratón de música cofrade a las puertas de la Navidad
  10. 10 Rosa y Ben: la ilusión de una casa señorial en rehabilitación que ya es una realidad viral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal José Antonio García Alcaína será investido este lunes como nuevo presidente de la Diputación de Almería

José Antonio García Alcaína será investido este lunes como nuevo presidente de la Diputación de Almería