La innovación agroalimentaria congrega a empresas, instituciones e investigadores

Landaluz, Clúster Agroalimentario de Andalucía, celebró ayer el I Foro Innoaliment, Jornadas de Innovación, en la sede Cajamar del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA). ... Un encuentro que reunió a empresas, instituciones, startups y centros de investigación con el objetivo de compartir experiencias, analizar retos y proponer soluciones que impulsen el futuro de la alimentación desde la innovación.

Innoaliment, indicó la organización en un comunicado, nace con la vocación de convertirse en un foro de referencia para la innovación agroalimentaria en Andalucía, fomentando la cooperación entre los distintos agentes del ecosistema y promoviendo el desarrollo de soluciones sostenibles, tecnológicas y competitivas para el sector.

Durante la jornada, se abordaron diferentes temáticas que permitieron profundizar en los principales desafíos y tendencias que está marcando la innovación en el rumbo del sector. En la primera ponencia, centrada en la innovación de la cadena de valor, Rafael Piñero, director de Relaciones Institucionales del sector de pescadería de Mercadona, presentó el nuevo modelo de pescadería de la cadena, más asistido, sostenible y adaptado a las necesidades del consumidor actual.

Por su parte, Carlos Cruz, director comercial de Checkpoint, abundó en el papel del RFID, una tecnología que permite rastrear productos mediante etiquetas inteligentes, reforzando la trazabilidad y la eficiencia en sectores como el aceite. Durante su intervención, puso de relieve que la autenticidad, la trazabilidad y la automatización de procesos se han convertido en factores clave para la competitividad y la innovación en la cadena agroalimentaria.

Álvaro Guillén, presidente de Landaluz, inauguró la cita destacando que en Andalucía existe «una agroindustria fuerte, diversa y con talento, pero el futuro exige ir un paso más allá: no basta con producir bien, hay que producir mejor, ser más sostenibles, más eficientes, más inteligentes». Incidió, además, en que «la clave de esa transformación está en la colaboración: en la unión entre la empresa y el conocimiento, entre el campo y la ciencia, entre la tradición y la tecnología».

El director comercial y de Economía Social de Cajamar, Francisco Manuel Martínez, valoró la innovación como motor de progreso y recordó que este año se cumplen 50 años del primer centro de innovación de Cajamar. Señaló que este encuentro, fruto del acuerdo firmado en septiembre entre ambas instituciones, busca impulsar la industria agroalimentaria y deseó que las jornadas resulten inspiradoras para todos los participantes.

Posteriormente, intervino el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, quien incidió en que «Innoaliment refleja muy bien lo que es hoy la provincia de Almería: un espacio donde innovación, conocimiento y empresa avanzan juntas para fortalecer un sector agroalimentario que es motor social y económico de esta tierra». «Almería es sinónimo de excelencia, trazabilidad y seguridad alimentaria, y jornadas como esta permiten seguir demostrando por qué somos un referente internacional», apuntó Sánchez.

«Desde la Diputación Provincial, y a través de Sabores Almería, seguimos trabajando para impulsar la competitividad de nuestras empresas, acompañarlas en su internacionalización y proyectar al mundo la calidad y la identidad de más de 150 empresas que forman parte de la marca gourmet. La muestra de productos que hoy acompaña estas jornadas es una demostración del talento y la diversidad de la despensa almeriense», señaló el diputado provincial.

Por su parte, el delegado de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Antonio Mena, estacó que el sector se encuentra «en pleno proceso de digitalización e innovación: las inversiones lo demuestran, las ayudas están disponibles, y las empresas almerienses están llamadas a subirse al tren, de hecho ya lo están haciendo y en esto también somos líderes». Para Mena «la transformación ante el cambio climático es urgente: menos agua, mejores tecnologías, producción más resiliente. Utilizamos todos los tipos de agua, y en regeneradas también somos pioneros». El delegado concluyó asegurando su compromiso de «trabajar para que Almería disponga de los recursos, la formación, la infraestructura, el acompañamiento necesario para que cada agricultor, cooperativa, empresa transformadora, pueda incorporarse a ese futuro. Que Almería no sólo sea la «huerta de Europa», sino la huerta inteligente de Europa».

Juan José Segura, tercer teniente de alcalde de Almería, participó también en la inauguración, poniendo el foco en la importancia de la cooperación para la innovación. Segura aseguró que «el evento de hoy servirá para seguir construyendo un mundo más sostenible», subrayando el papel de la colaboración entre instituciones, empresas y sectores productivos como motor de desarrollo y sostenibilidad.

Para cerrar la inauguración, intervino Antonio Posadas, secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Recalcó que el evento se celebra en Almería porque la provincia representa innovación y agricultura, basada en tecnología y manejo inteligente del agua para mejorar el bienestar social.

Subrayó la Ley para el avance de la tecnología y la innovación, las financiaciones disponibles en Andalucía y el programa Andalucía Innovadora, que ofrece ayudas a clústeres, centros tecnológicos y pymes para impulsar la actividad innovadora en la región.