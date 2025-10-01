Inclusión, derechos y calidad de vida: Asalsido diseña su hoja de ruta hasta 2028 La asamblea general de socios da luz verde al plan que marcará el camino de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down durante los próximos cuatro años

La asamblea general de socios de Asalsido ha aprobado recientemente el III Plan Estratégico 2025-2028 de la entidad, un documento que marcará el rumbo de la asociación durante los próximos cuatro años. Según ha explicado este miércoles la entidad en un comunicado, «este plan nace del análisis interno de la realidad de Asalsido y su objetivo principal es avanzar desde dónde estamos hacia dónde queremos estar, consolidando el compromiso de la entidad con la mejora continua, la innovación social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual».

El III Plan Estratégico se articula en torno a cuatro líneas estratégicas de intervención. La primera es la promoción de la inclusión social y de la autonomía mediante el fomento de la participación activa en la comunidad, el acceso al empleo, la vida independiente y el desarrollo personal. En segundo lugar, se intervendrá en el fortalecimiento de la calidad de vida, mejorando los apoyos en salud, educación, envejecimiento activo, ocio y bienestar emocional.

La tercera línea se centra en la defensa de los derechos y participación ciudadana. Para ello, se impulsará el protagonismo de las personas con discapacidad en la sociedad, promoviendo la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación. Finalmente, el cuarto ámbito es la sostenibilidad y fortalecimiento de la asociación, garantizando la viabilidad económica, la innovación organizativa y la implicación de todos los grupos de interés.

«Estas líneas estratégicas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, contribuyendo a diseñar un futuro más justo, inclusivo y sostenible para todos», ha señalado Down Almería, que dice afrontar «esta nueva etapa con ilusión, compromiso y la firme convicción de que cada paso cuenta en la construcción de una sociedad más humana, diversa y respetuosa».