La huelga médica llena de batas blancas el centro de Almería La movilización, que ha tenido una respuesta «masiva», según el sindicato convocante, busca protestar contra la situación «insostenible» de la profesión

A. M. Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 14:38 Comenta Compartir

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha organizado este viernes movilizaciones en todas las provincias de la comunidad autónoma en respuesta a la huelga nacional convocada junto a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) «para denunciar la situación insostenible que vive la profesión y reclamar un marco regulatorio propio y específico que reconozca su papel dentro del sistema sanitario público». El colectivo sindical ha asegurado en un comunicado que el seguimiento «ha sido masivo, con grandes manifestaciones en Málaga, Almería, Huelva, Granada, Sevilla o Cádiz y concentraciones en los principales centros sanitarios, como el Hospital 'Reina Sofía' de Córdoba y el Hospital de Jaén».

El presidente del SMA, Rafael Ojeda, ha calificado de «fracaso» tanto el actual modelo sanitario como el nuevo estatuto presentado por la ministra de Sanidad, Mónica García. «El sistema está basado en el maltrato y la sobrecarga laboral del médico, en la vulneración de sus derechos básicos y en la devaluación de nuestra figura dentro de la sanidad pública», ha señalado Ojeda, a cuyo juicio «el estatuto que plantea la ministra solo busca perpetuar este modelo fracasado».

Desde el SMA han subrayado la necesidad de un estatuto propio y de un ámbito de negociación específico para la profesión médica, que permita canalizar sus reivindicaciones y responder a las necesidades de la ciudadanía. «Nuestra formación, responsabilidad y la relación médico-paciente son distintas a las de cualquier otra categoría profesional. Necesitamos un marco normativo que recoja esa particularidad y nos dé un espacio real de negociación», ha añadido el presidente del sindicato.

Ojeda ha criticado, además, la actitud del Ministerio de Sanidad en las negociaciones, que considera «puramente formal» y sin voluntad real de diálogo. «Se nos ha negado un ámbito de negociación efectivo y la ministra ha eludido su responsabilidad, derivando las competencias a las comunidades autónomas. Esto es una excusa: el Ministerio tiene capacidad para regular aspectos fundamentales de nuestra profesión y se niega a hacerlo», ha afirmado.

El SMA denuncia que el sistema sanitario público «consume hasta un 30% del presupuesto de las comunidades autónomas sin obtener resultados asistenciales acordes con esa inversión», y advierte de que la precariedad médica pone en riesgo la supervivencia de la sanidad pública.

Por último, Ojeda ha asegurado que el sindicato seguirá convocando nuevas movilizaciones en coordinación con el resto de organizaciones a nivel nacional: «No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir movilizándonos hasta conseguir nuestros objetivos, porque son fundamentales para nosotros y para toda la sociedad».

El Colegio de Médicos de Almería se ha sumado a esta protesta, la segunda manifestación convocada por el SMA contra el Estatuto Marco que tiene previsto aprobar el Ministerio de Sanidad. El colectivo profesional entiende que «contraviene los derechos de los médicos y perjudica, igualmente, a los pacientes».

El presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco José Martínez Amo, y varios miembros de la junta directiva, han participado activamente en la protesta, tanto en la manifestación que ha recorrido la Avenida Federico García Lorca hasta la Subdelegación del Gobierno, como en la concentración y posterior lectura de un manifiesto que se ha pronunciado en la puerta de la sede del Gobierno en Almería, donde se ha desplegado una pancarta.

«Esta es una protesta de supervivencia», ha asegurado Francisco José Martínez Amo, quien se ha colocado a la cabeza de la comitiva junto al presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, entre otros representantes del sector. «Quieren que pasemos de una Medicina de excelencia a una de subsistencia y no estamos dispuestos a que maten a nuestros pacientes» ha advertido y ha añadido que desde el Colegio de Médicos de Almería «no estamos dispuestos a que el médico trabaje sin libertad, sin profesionalidad y sin dignidad. Vamos a enfrentarnos con la ministra de Sanidad para que este Estatuto Marco no tenga recorrido y que la medicina funcione lo mejor posible».

«Somos cuidadores, como el resto de sanitarios, pero los médicos tenemos que tener un estatuto marco único para nosotros, porque tenemos preparación para eso y tenemos más responsabilidad que cualquier otro profesional del ramo sanitario», ha apuntado Martínez Amo, quien ha adelantado que desde el Colegio de Médicos de Almería se seguirá luchando para evitar la aprobación del Estatuto Marco actual y se apoyarán las reivindicaciones en este sentido.