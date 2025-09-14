Los hosteleros de Almería se forman para responder de forma rápida ante un infarto El acuerdo entre Ashal y HLA Mediterráneo pretende sensibilizar a la sociedad de la importancia de una respuesta temprana

A. M. Almería Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:40 Comenta Compartir

El hospital HLA Mediterráneo y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) han firmado un convenio de colaboración que tiene como objetivo promover la enseñanza de las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la instalación y uso de desfibriladores externos semiautomáticos (DEA). El acuerdo beneficiará de forma directa al personal de los establecimientos de hostelería e indirectamente a la gran afluencia de público de restaurantes, bares, cafeterías y hoteles de la provincia.

El acuerdo lo rubricaron, por parte del hospital HLA Mediterráneo, el doctor José Ramón Vicente Rull, director gerente del centro, y el presidente de ASHAL Pedro Sánchez-Fortun Sánchez. Esta alianza establece un marco de colaboración entre las entidades para promover e impartir formación técnico-práctica en RCP básica y uso de DEA a los trabajadores de los establecimientos asociados, para fomentar y asesorar la instalación y mantenimiento de desfibriladores externos semiautomáticos en los locales de hostelería de Almería y para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la respuesta temprana ante una parada cardiorrespiratoria.

Vicente Rull destacó del papel del HLA que, «este convenio se enmarca en nuestros objetivos como institución sanitaria de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Una de nuestras líneas de actuación es la formación de la población en prácticas de primeros auxilios, con especial protagonismo de la reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores externos semiautomáticos. Llevamos trabajando desde 2021 y ya hemos formado a más de 600 alumnos provenientes de diferentes sectores».

Por su parte, Pedro Sánchez-Fortún, presidente de Ashal, pone en valor que «nuestra finalidad es ampliar las prestaciones para nuestros asociados y sus clientes».

Un equipo de profesionales expertos del HLA Mediterráneo, liderado por el doctor José Javier del Águila, director médico del centro, se encargará de diseñar e impartir los cursos de formación teórico-práctica de 3 horas de duración. Los alumnos dispondrán de material didáctico y recibirán un certificado por su participación. Los contenidos del curso abarcarán desde cómo reconocer una parada cardiorrespiratoria, aprender a realizar correctamente maniobras inmediatas de reanimación y de desobstrucción de las vías aéreas en adultos y niños, hasta cómo utilizar un desfibrilador externo semiautomático.

Temas

Hostelería

Almería