Fernandez-Pacheco se reunirá con todos los ediles del PP de Almería, comarca por comarca

El presidente del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, llevará a cabo en las próximas semanas una serie de reuniones con alcaldes y portavoces ... de todas las comarcas de la provincia con el fin de escuchar sus demandas y reivindicaciones para impulsar los 103 municipios, apostando por proyectos que igualen oportunidades para todos los almerienses, vivan donde vivan.

Canjáyar fue ayer la primera parada de estos encuentros. Fernández-Pacheco y el secretario general, Francisco Bellido, acompañados por la alcaldesa de la localidad, Antonia Urrutia, se pusieron a disposición de los 20 alcaldes y portavoces que el PP tiene en la Alpujarra, comarca extensa que aglutina municipios pequeños «con los que la nueva dirección provincial se va a volcar para evitar, entre otros problemas, la despoblación que tanto daño está provocando en estas pequeñas localidades», indicaron desde el partido en un comunicado.

La hoja de ruta marcada por Fernández-Pacheco deja clara la importancia que el presidente provincial del PP da a «la unidad, la cercanía y la escucha activa con alcaldes y concejales, claves para el Partido Popular a nivel provincial». Para ello, trasladó la formación, pretende reforzar la comunicación directa con los representantes municipales del PP, compartir experiencias, conocer los proyectos en marcha y estudiar nuevas iniciativas para seguir creando oportunidades, mejorando infraestructuras y garantizando servicios públicos de calidad.

«Ellos son la esencia de este partido, servidores públicos que trabajan sin descanso para conseguir que sus pueblos avancen. Personas que se dejan la piel para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y que conocen mejor que nadie la realidad y las demandas más necesarias para que sus municipios crezcan», manifestó Ramón Fernández-Pacheco.

Durante las reuniones también se analizará la situación de cada comarca, los retos a los que se enfrentan los municipios en materia de financiación, infraestructuras, empleo, agricultura, agua, sanidad, educación y servicios sociales, así como las principales preocupaciones de los vecinos.

A la labor diaria que los alcaldes y portavoces realizan se suma además el impulso que la provincia está recibiendo de las instituciones gobernadas por el Partido Popular, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Almería. Ambas son aliadas del municipalismo y velan por los intereses de municipios como los que integran esta comarca almeriense en la que, tras años de abandono con los gobiernos socialistas en la Junta, ahora se invierte y se progresa gracias al compromiso cumplido de Juanma Moreno con Almería. El mismo que la Alpujarra va a recibir por parte de José Antonio García al frente de la Diputación Provincial, para el que los municipios pequeños van a ser una prioridad durante su mandato.