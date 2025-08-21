«Tenemos una Feria inclusiva, accesible, segura y participativa» Destaca como novedades importantes el traslado del pregón al Recinto Ferial, la ubicación departe de los ambigús de la Feria del Mediodía al Mirador de la Rambla y el disponer de más horas sin ruido

Pilar López Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 21:24

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, está convencida de que la Feria de la Virgen del Mar 2025 va a ser un éxito de ciudad. Una afirmación que llega respaldada por una serie de iniciativas, algunas novedosas, que hacen de esta edición la feria más inclusiva, igualitaria y participativa de la historia.

-¿Cuál es la visión del Ayuntamiento para la Feria de Almería 2025 como motor económico y escaparate, promoción y referencia para nuestra ciudad?

-Este año,y todos los años, entendemos que la Feria, que no nos olvidemos es en honor a la patrona la Virgen del Mar, que creo que es de las pocas de Andalucía que se hace en honor a su patrona, tiene todos los eventos religiosos en los cuales colabora el Ayuntamiento y además tienen mucha participación ciudadana, y cada año queremos que sea referente en alguna cosa. Por ejemplo, llevamos años trabajando la inclusión, que sea una feria más accesible, que tenga más vida cultural y un abanico de posibilidades para todas las personas. Pero, no solo con el tema de la discapacidad, sino que tenemos mucha oferta gastronómica, con el concurso de gastronomía, este año metemos la gamba roja, y tenemos mucho pescado y muchos productos de la zona para promocionarlos.

Hemos intentado que la Feria de Mediodía, lógicamente, siga, a pesar de que tenemos de condicionante las obras del Paseo. Va a ser con los ambigús de siempre pero repartidos en otras zonas para que haya vida y que el centro viva su feria y, en la noche cada año mejoramos un poco más. Este año hemos puesto más sombra, las casetas tradicionales tienen que abrir a mediodía para que también haya vida en el recinto.

Entendemos que es un referente para los almerienses porque casi todo el mundo diseña sus vacaciones en base a la Feria de Almería para estar aquí porque es un sitio de reencuentro, un sitio social, un evento repleto de actividades: los talleres de niños, las deportivas...Y, en este sentido, es muy importante la colaboración público-privada. Por eso hay otros eventos, hemos incluido no solo los que nosotros organizamos, sino también los que otras organizaciones culturales u otras plataformas también hacen porque le dan mucho contenido y se vuelca la ciudad en que funcione la Feria y en que tenga mucho dinamismo. Hay actividades para todos y este año es muy completa.

-¿Qué novedades destacaría?

-Una de las cosas que destacaría es el cambio del pregón al Recinto Ferial. Es algo que hacen muchísimas ciudades porque el pregón va siempre alienado con el encendido. Otros años, el encendido de la Portada ha contado con la asistencia de poco público porque coincidía con otra actividad que se desarrollaba, que era un concierto gratuito en el centro, y este año una de las principales novedades, que creo que va a funcionar muy bien, es que vamos a llevar el pregón a la Portada, vamos a llevar allí a todo el mundo. Es un público cautivo, como se dice en los actos culturales, que después va a poder disfrutar del concierto en la caseta municipal, del Cooltural, que ya se estará desarrollando allí, y del pregón que vamos a llevar y que va a ser multitudinario, seguro, porque la figura de este año es muy querida y muy conocida.

-¿Por qué se ha elegido a Vicente Martínez como pregonero?

-Cada año intentamos elegir personas de un sector concreto. El año pasado fue del sector de la música, ha habido años que ha sido la primera mujer piloto de la Fuerzas Aéreas, hemos tenido a representantes de ASHAL, vinculados con una sector de la ciudad. En este caso, Vicente, además de darle difusión a todos los actos culturales que se hacen, a la gastronomía local, a todos los locales que se abren en la ciudad, él habla mucho de Almería, habla bien de la ciudad y lo habla con humor y con cariño. Y un pregón al final es eso, tiene que llegar. Todos recordamos unos pregones más que otros porque empatizamos más con lo que se dice y creo que Vicente lo va a hacer con mucho humor y se lo merece.

- ¿Qué cambios se han realizado en el Recinto Ferial?

-Se han ampliado las sombras, se han redistribuido las casetas tradicionales, la caseta municipal va a estar también en otro sitio y por dentro también cambia. Hemos intentado cambiar y obligar a las casetas a abrir a mediodía, que también es un cambio sustancial. Lo que queremos es tener la Feria de Mediodía, que funciona por sí sola en el centro porque los empresarios hacen que funcione por la profesionalidad que tienen y por nuestro carácter, que queremos la Feria de Mediodía en el centro, pero también queremos que haya en el Reciento Ferial. Las casetas están preparadas con aire acondicionado y demás, para que se pueda disfrutar de ellas todo el día. También, como siempre, todas las calles estarán iluminadas, pero hemos redistribuido las casetas tradicionales, y las casetas en general, para que se congregue la oferta que hay y se distribuya de forma distinta donde está el entoldado.

-Con respecto a la Feria del Mediodía en el centro, ¿qué respuesta ha tenido por parte del sector hostelero el cambio de ubicación al Mirador de la Rambla?

-Cualquier cambio suscita incertidumbre, es normal, pero el Mirador de la Rambla es un sitio donde normalmente se hacen eventos como gastronómicos o las Cruces de Mayo, es un sitio de paso de la ciudad: la cabalgata de Reyes pasa por allí, la gente sabe que es un sitio donde suceden cosas, está al lado de la Feria de Alfarería que congrega a muchos viandantes y, creo, que con ese condicionante que tenemos de los decibelios, del respeto al entorno,que los empresarios, con los que acordamos el sitio tras proponer varios, lo han recibido bastante bien porque han sido ellos también los que nos han propuesto el Mirador como un sitio ideal. Y creo que va a funcionar muy bien.

- ¿Al margen de la nueva ubicación, ¿hay alguna novedad?

-Le vamos a dar un espacio a la indumentaria tradicional, que antes no lo tenía. Se van a vestir y pasear y tendremos el Día de la Indumentaria, pero también se pondrá un vestidor para que la gente pueda probarse los trajes. Lo que están intentando es rescatar la tradición que nosotros apoyamos. Cada año nos vestimos con la vestimenta tradicional, en la ofrenda floral normalmente, porque queremos que los almerienses conozcan cada pieza de ropa y que tengamos esa tradición y no solo la flamenca, que también es una tradición andaluza y la tenemos, sino también la de la indumentaria almeriense.

Seguridad

- En cuanto a la seguridad, ¿qué refuerzos se hacen durante estos días tanto en horario diurno como nocturno?

-La Feria en cuanto a seguridad está siempre muy bien controlada porque tenemos muy buena coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que destinan efectivos para eso. Nosotros tenemos un destacamento especial de Policía Local y Bomberos y de Protección Civil en el propio recinto, que hacen horas extraordinarias. Tenemos desde hace años los Puntos Violeta en las ferias de mediodía y noche. Tenemos el número suficiente de efectivos para atender cualquier incidencia que pueda suceder.

- ¿Se ha diseñado alguna campaña específica de promoción de la Feria de Almería fuera de la provincia?

-Creo que la gente, por lo menos en Andalucía y en el resto de España, saben la ubicación de las ferias. Este año la nuestra cae muy bien porque cae en la última semana, el año pasado fue como más rara porque fue en medio. Pero que después de la Feria de Málaga, llega la de Almería, creo que lo tenemos todos ubicado y ahora mismo no es necesario hacer una promoción de la Feria porque ya de por sí es un reclamo turístico y económico. Si viésemos que es necesario, porque flaquea en el número de visitantes, lo haríamos. También el propio Cooltural es un reclamo importantísimo y por eso el año pasado se ampliaron los días del festival. Creo que tenemos muy buena participación en la Feria.

-Hablando del Cooltural Fest, ¿cuál es su papel dentro del conjunto de la Feria?

-Es muy importante que coincida con la Feria, procura la llegada a la misma de muchos visitantes que gastronómicamente y culturalmente también disfrutan de la feria porque están entrando y saliendo del reciento de conciertos continuamente, también llenan los hoteles y tenemos con ellos la propuesta de ampliarlo un día antes a la feria para que la complemente y que durante la semana no solo se la feria la que condesa el mayor porcentaje de ocupación en Almería, sino que, junto con el Cooltural que vienen miles de personas, también esos días previos, se complete la oferta cultural de Almería. Por fechas, es verdad que compite con otros festivales del panorama nacional y no nos gustaría que si pusiéramos un día que compita con otro nos quite el público. El Cooltural es fundamental porque además de los conciertos de pago, hace otros muchos eventos gratuitos en la playa que atrae a la gente joven, que es la que principalmente disfruta de la feria.

-¿Qué otras propuestas musicales y culturales tendrá la Feria 2025?

-Tenemos el concierto de Leiva, el recital de la Banda de Música Municipal, la OCAL y otras asociaciones cono INDANZA, la Plataforma de la Fundación J. González que hace concursos de flamenca, exhibiciones de baile. Intentamos que no se solapen para que no compitan entre ellas, pero que sí que nos llenan de actividades culturales toda la semana. También tenemos los homenajes, que esta año además del Homenaje a la Mujer, el Homenaje al Mayor y la merienda con personas con discapacidad, que comenzó a realizarse el año pasado, por primera vez tenemos el Día del Orgullo de Feria, que es para el colectivo LGTBI. Vamos a tener el jueves por la noche una gran fiesta en la caseta municipal, a la que vamos añadiendo contenido con asociaciones y colectivos concretos que van a dar mucha vida al Recinto Ferial.

Feria inclusiva

- Este año comentó en el pregón que esta será la feria más inclusiva, ¿qué iniciativas se han puesto en marcha?

-Así es y estamos muy orgullosos de ello porque empezamos con unas horas concretas a la semana de feria sin ruido y se detectó que eran las que mayor participación tenían. Las hemos ido ampliando en días y todos los días hasta las ocho de la tarde vamos a tener feria sin ruido. Quiero agradecer a los feriantes el esfuerzo que hacen. Ellos creen que la música atrae, pero hemos detectado que hay muchos padres con niños, con y sin discapacidad, que se acercan a esas horas al recinto. Después de las ocho se podrá poner la música de forma ordenada, como siempre, pero vamos a tener feria sin ruido durante toda la semana. También vamos a tener las atracciones sin colas para que una persona con discapacidad y un acompañante-y esto hay que agradecérselo a los feriantes que lo han permitido-puedan saltarse la cola y no estar esperando mucho tiempo. También, por primera vez, el pregón contará con traducción en lenguaje de signos, y la merienda de las asociaciones a la que cada año se apuntan más y tienen muchos talleres, tickets para ir las atracciones, etc. Yo creo que es una feria que se puede disfrutar muy bien para las personas que tienen algún tipo de dificultad.

Sostenibilidad

- ¿Qué medidas se llevarán este año con respecto a la sostenibilidad? ¿Habrá mejoras en la gestión de los residuos y en el transporte público?

-Con respecto al transporte público y su fomento lo hacemos siempre porque cada año le damos prioridad de aparcamiento tanto a los autobuses como a los taxis que, además, se van reciclando con subvenciones que les vamos dando cada año y se vayan adaptado de forma sostenible. En cuanto al recinto, todos los años se ponen casi para cada feriante y atracción un contenedor, porque es verdad que se generan muchos residuos, sobre todo plástico y cartón, y estamos haciendo con ellos un trabajo previo y durante la feria para ver qué puestos cumplen o no porque es importantísimo que el recinto se mantenga limpio durante y después cuando se va cerrando todo. Por eso, cada uno tiene su contenedor, aquí nos ayuda mucho la Asociación de Feriantes, y la labor que hace es que el residuo que se genera vaya al contenedor específico y hay personas antes, durante y después para que el recinto se mantenga siempre limpio y hacer un poco de sensibilización al respecto.

Participación ciudadana

- ¿Se ha promovido algún tipo de participación ciudadana para que los almerienses contribuyan a las propuestas de la programación de feria?modidad, por los precios…?

-La primera propuesta que han hecho los ciudadanos ha sido el Cartel de Feria, y eso es muy importante porque el abanico es muy importante, no solo el cartel, porque hay diversidad de opiniones y habrá a gente que le guste o no, pero por primera vez se decidió entre los tres carteles que el jurado determinó que cumplían con los estándares de calidad. Y los ciudadanos decidieron sobre tres. Y no descarto para las próximas ediciones que decidan sobre más carteles. El que ha ganado este año ha tenido casi el 70 por ciento de los votos y al final haces tuya esa decisión. En cuanto a la programación, lo que se hace es dar a las asociaciones culturales la oportunidad de esta en el programa, dándoles difusión a sus actividades. Desde el Ayuntamiento estamos abiertos, puesto que la feria es cada año, a que cualquier ciudadano que quiera proponer algo y sea interesante, llevarlo a cabo sin problema. De hecho, es la primera vez que cuento esto, queremos cambiar la Portada y, posiblemente, abra un concurso de idas para conocer cuál es la imagen que le gustaría a la gente que se vea reflejada en la siguiente Portada de la Feria de Almería.

- ¿Qué papel juegan la Feria de Alfarería y el Festival de Folclore en la programación cultural de la feria?

-La Feria de Alfarería es cada año más visitada. Es su semana grande y vende muchísimo. Tenemos propuestas, como así viene recogido en la convocatoria, muy variopinta. De hecho, me consta que hay almeriense que compran colecciones y si se les rompe una pieza buscan a quien se lo compraron en años anteriores para reponerla. Es una feria de muy buena calidad. Este año tenemos una novedad y es que tenemos dos carpas de talleres para probar cómo se hace una pieza de cerámica, una tradición que no se debe perder. También tenemos una carpa específica para piezas que han hecho personas con discapacidad. Así fomentamos que vean su labor y puedan venderlas y financian tratamientos y ayudar a las personas que más lo necesitan. La Feria de Alfarería es un exitazo siempre. El Festival de Folclore es una tradición que se viene ejecutando desde hace muchos años, que nos acompaña en la inauguración tanto de la Feria de Alfarería, la Feria del Mediodía y la cabalgata de flores y que nos trae grupos de Polonia, de muchos países del mundo, que nos invitan después a nosotros porque tenemos un grupo de folclore muy profesional, al que suelen llamar para hacer representaciones. Intentamos introducir modernidad siempre en la feria, pero nunca olvidando y siempre potenciando las tradiciones como la indumentaria, el festival de Folclore y eso tiene que ser compaginado, siempre.

- ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los almerienses que nos visitan durante estos días sobre el espíritu de la Feria?

-La Feria de Almería es una feria en la que cada uno, según el momento de su vida en el que esté la vive de una forma u otra. Cuando eres niño estás pensando en las atracciones, o los cacharricos como decimos los almerienses, o en la manzana caramelizada que sólo te la comías en la feria o en el pincho... Cuando vas pasando etapas vas viviendo más la Feria de Mediodía. Personalmente, me gustaría que cada almeriense se encuentre en el momento que esté de su vida pueda disfrutarla muchísimo y tenga un recuerdo positivo de una feria segura, limpia, diversa, en la que todo el mundo puede disfrutar independientemente de las capacidadesue se tengan, de a quién ames, de la religión que tengas (aunque sea en honor a nuestra patrona). Ua feria en la que todos los eventos son amplios y variados para que todo el mundo disfrute y viva la Feria de Almería cada año con un recurso mejor que el anterior: con seguridad, con orden, y disfrutando mucho y, sobre todo, encontrándose con los suyos y compartiendo momentos inolvidables.