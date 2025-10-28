FAAM fomenta la rehabilitación física de personas con discapacidad El ayuntamiento de Almería ha apoyado esta iniciativa desarrollada en las instalaciones del centro de rehabilitación del paseo marítimo

Martes, 28 de octubre 2025

Desde el pasado 16 de octubre, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAAM, lleva a cabo un proyecto rehabilitador dirigido a promocionar la autonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica de la capital. Un profesional especializado en fisioterapia, es el encargado de desarrollar las intervenciones personalizadas que semanalmente reciben los beneficiarios, todos ellos socios de las entidades miembro de la federación.

Además de trabajar en la promoción física de quienes tienen alguna discapacidad, este proyecto también genera bienestar emocional en las personas participantes, como reducir la depresión y la ansiedad, aliviar la fatiga, mejorar el estado de ánimo y aumentar la sensación de bienestar y control personal. Esto se logra al liberar endorfinas y neurotransmisores que mejoran el ánimo, lo que también puede contribuir a un mejor sueño y una mayor capacidad para afrontar las limitaciones de enfermedades como el Párkinson, la Esclerosis Múltiple, el lupus o la fibromialgia.

Por el momento un total de 12 personas, 9 mujeres y 7 hombres, socios de la asociación de Párkinson y la asociación de Autoinmunes y Lupus, son los participantes que acuden a las instalaciones del centro de rehabilitación que la federación tiene en el paseo marítimo.

«Este proyecto evidencia nuestro compromiso con las asociaciones ya que son ellas quienes demandan las necesidades reales de intervención dirigidas a sus socios. No se trata solo de prestar un servicio, sino de hacerlo de la manera más individualizada posible para que el impacto sea aún mayor», explica Valentín Sola, presidente de FAAM.

María González, afectada de Párkinson, presidenta de la asociación APAL y una de las beneficiarias, afirma que «la rehabilitación integral en el enfermo de Párkinson es imprescindible porque mejora la calidad de vida al abordar síntomas motores y síntomas no motores de forma que fortalece la actividad y con ello su autonomía y autoestima, lo cual es muy importante para enfrentarse a la vida diaria». «FAAM nos ofrece está ansiada rehabilitación y hay un grupo bastante numeroso que se sienten muy contentos y adaptados a la forma de trabajar de Ángela, la fisioterapeuta responsable de desarrollar las sesiones cada semana.

Lo importante es que está actividad tenga continuidad en el tiempo», incide González.

Además de promover la autonomía personal y mejorar el estado emocional, otro objetivo del proyecto es facilitar terapias especializadas en entornos cercanos y accesibles a las personas con discapacidad física y orgánica, además de promover intervenciones individualizadas y poner en valor sus capacidades. FAAM desarrollará este proyecto de rehabilitación física con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, hasta final del presente año.