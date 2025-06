¿Existe peligro en Almería por los efectos del gas radón?

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 2 de junio 2025, 17:51 Comenta Compartir

Es un gas imperceptible, no huele y no hay una forma sencilla de detectarlo. Sin embargo, el gas radón tiene efectos altamente peligrosos para la salud de las personas. En Almería no tiene una presencia alarmante en términos generales, pero sí existen zonas en las que se debería tener especial cuidado. Son lugares en los que se superan los límites que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera seguros. Por tanto, es bueno conocer qué es exactamente esta sustancia y cómo puede afectar a nuestra salud, para poner remedio en caso de que sea necesario.

El radón surge de la descomposición de componentes de algunas rocas y tipos de suelos. Uno de esos elementos es el uranio, lo que hace que este gas sea radiactivo. La forma natural en que se genera no evita que pueda ser altamente nocivo. El riesgo se produce cuando hay altas concentraciones que salen desde el suelo a la superficie, filtrándose en las edificaciones a través de zonas agrietadas o porosas, sin aislamiento o de sistemas de ventilación.

A medida que se va acumulando, algo que ocurre con más probabilidad en el caso de viviendas de planta baja o sótanos, sobre todo si están cerrados o no tienen ventilación adecuada, aumenta el riesgo de dañar a la salud de los habitantes.

Riesgo de cáncer de pulmón

La importancia de conocer y prevenir la presencia de este gas en un determinado lugar radica en los altos riesgos que entraña de contraer enfermedades graves, entre las que destaca el cáncer de pulmón. De hecho, según la OMS, es el segundo mayor causante de esta dolencia, después del tabaco. Pese a todo, en la provincia de Almería podemos estar relativamente tranquilos al respecto. Solo algunas zonas, como Laujar, Gérgal o el Almanzora tienen un riesgo algo más alto.

Prevención: buena ventilación

Es bueno informarse al respecto de la presencia de este gas en la zona donde vivamos. Si sospechamos que este gas puede estar presente en nuestra vivienda, lo primero que debemos hacer es contratar a profesionales para que realicen una medición usando dispositivos específicos.

Además, es recomendable tomar algunas sencillas medidas, que pueden evitar problemas a largo plazo. Entre ellas están una ventilación diaria de toda la casa, especialmente aquellos domicilios en los que esta es deficiente o que se encuentren en plantas bajas. Para reforzar ese efecto, muchos expertos recomiendan la instalación de sistemas específicos. Ejemplo de ello son los extractores mecánicos para eliminar cualquier sustancia que emane del suelo.

Por otro lado, hay que asegurarse de que la vivienda tiene un buen aislamiento y, en caso de que no sea así, hay que sellar las zonas agrietadas, ya sea en los suelos o en las paredes. De hecho, la normativa vigente sobre eficiencia energética incluye como exigencia para construir nuevas viviendas la protección frente a este gas, sobre todo cuando el área tiene un riesgo alto.

Pese a todo, lo cierto es que en Almería no hay un peligro inminente, pero siempre merece la pena estar alerta e informado. La buena calidad del aire es un factor que contribuye a una vida más larga y saludable.

Temas

ciencia

Almanzora

Gérgal

Casas

OMS