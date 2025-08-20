Empresarios y sindicatos alertan del impacto de los golpes de calor en el trabajo Asempal y UGT ponen las temperaturas extremas en el foco laboral, con olas de calor cada vez más largas en la provincia de Almería

Los golpes de calor se han convertido en una de las principales preocupaciones del estío en el ámbito laboral. Largas jornadas al aire libre o en entornos con exposición térmica, como el sector agrícola, el de la construcción, la hostelería o los servicios de limpieza, se han tornado en un tórrido quebradero de cabeza, máxime cuando azotan olas de calor como la reciente, que ha permanecido en el territorio andaluz a lo largo de más de dos semanas. Y es que el cambio climático ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en un problema cotidiano que exige medidas urgentes y sostenidas en el tiempo.

Desde la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, su presidente Cecilio Peregrín reconoce que la realidad climática obliga a replantear las estrategias de prevención. «Los episodios de altas temperaturas son cada vez más frecuentes y prolongados, lo que obliga a extremar las precauciones para proteger la salud de las personas trabajadoras y garantizar la continuidad de la actividad empresarial», explica.

Peregrín subraya que desde hace años la organización viene desarrollando campañas de información y sensibilización dirigidas a las empresas asociadas, siempre antes de la llegada de las olas de calor, con el fin de que puedan anticiparse y adoptar a tiempo las medidas necesarias.

Desde Asempal se defiende una cultura preventiva como elemento esencial para la protección de la salud laboral. «Para nosotros es esencial que tanto los equipos directivos como los trabajadores tomen conciencia de los riesgos que supone el estrés térmico y pongan en práctica las medidas que eviten que afecte a la salud de las personas o limite su capacidad de trabajo. Es un riesgo que incide de forma directa en sectores clave de nuestra provincia, como la agricultura, la construcción, el turismo, la hostelería o los trabajos de reparación, entre otros», añade el presidente de la patronal almeriense.

En este sentido, la organización ha difundido entre las empresas las recomendaciones recogidas en el Real Decreto Ley 4/2023 sobre prevención de riesgos laborales en episodios de temperaturas extremas, donde se incluyen medidas para adaptar los trabajos, conocer las condiciones ambientales y reconocer los síntomas de un golpe de calor.

Para facilitar la gestión preventiva, Asempal ha puesto también a disposición de las empresas la Guía de Actuación Inspectora para Fenómenos Meteorológicos Adversos elaborada por la Inspección de Trabajo, un documento que ofrece orientaciones prácticas desde la evaluación inicial de riesgos hasta el análisis de factores individuales que puedan agravar la exposición al calor.

Además, se ha reforzado la difusión de materiales elaborados por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de que lleguen al mayor número posible de empresas y trabajadores. De forma específica, la Asociación de Contratistas de Obras de Asempal ha incidido en la aplicación de estas medidas en obra, basándose en las recomendaciones del Servicio de Prevención Mancomunado de la Construcción de Andalucía.

Sindicato

La secretaria general de UGT en Almería, Carmen Vidal, advierte de que ya no se trata de un problema puntual. «Esto ya no va a ser una cuestión de una ola de calor durante un mes o dos meses, sino que el cambio climático nos está afectando a todos y se va a alargar en mucho tiempo. Ya no va a ser un mes, dos, sino cuatro o cinco meses con temperaturas muy altas», afirma. Vidal señala que en Almería ya se registran temperaturas extremas desde abril o mayo y que se prolongan hasta septiembre e incluso octubre, lo que deja corto el calendario laboral tradicional que concentra las medidas de prevención en julio y agosto.

Para la dirigente sindical, es urgente adaptar los convenios colectivos y los horarios laborales a esta nueva realidad, especialmente en sectores como la construcción, la limpieza o el reparto postal. «La mayoría de las empresas son micropymes que no tienen delegados sindicales, con lo cual entendemos que la mejor forma para que esto se refleje y se eviten muertes, porque mueren trabajadores por olas de calor, es que quede recogido en la ley estatal y que se cumpla, y que las infracciones a través de la Inspección de Trabajo sean mucho más duras», apunta.

Vidal lamenta que muchos trabajadores no denuncian por miedo a perder su empleo y reclama una inspección más intensa durante los meses de verano, especialmente en trabajos al aire libre, en los momentos del día en los que es evidente que no se debe estar expuesto al sol.