Dreambeach 2025: gran impacto económico no exento de algunas críticas El Festival celebrado en El Toyo ha registrado menos asistentes que el año pasado y algunos han expresado su descontento en redes sociales por cuestiones que van desde el escenario a las ausencias en el cartel de artistas

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 15 de agosto 2025, 12:08 Comenta Compartir

El festival Dreambeach 2025, celebrado del 7 al 9 de agosto en El Toyo (Almería), ha vuelto a reunir a miles de aficionados a la música electrónica, consolidando a la provincia como un referente nacional e internacional para este tipo de eventos. No obstante, aunque la cita ha resultado un éxito, esta edición ha evidenciado también algunos retos de futuro para la organización.

Según las estimaciones oficiales, más de 90.000 personas han asistido al festival, una cifra que, aunque elevada, no supera los 120.000 asistentes de la edición anterior en El Toyo, que fue la primera celebrada en esta ubicación.

Este año se ha generado un impacto económico estimado en 12 millones de euros, destacando que alrededor del 60% del público provenía de fuera de la provincia, lo que refleja la capacidad del evento para atraer visitantes y dinamizar la economía local.

Las quejas del público y los vecinos

El Dreambeach 2025 ha contado con un cartel de primer nivel, con actuaciones de artistas como Will Smith, Steve Aoki, Steve Angello, Nathy Peluso y Fatboy Slim, lo que refuerza su proyección internacional. Además, la organización implementó mejoras en infraestructura, incluyendo la ampliación de escenarios y la optimización de la accesibilidad en el recinto, con el objetivo de garantizar una experiencia más cómoda y segura para los asistentes.

En este punto, ha habido personas que han manifestado su malestar por lo que consideran un enfoque «más comercial» del evento. En redes sociales, una usuaria se queja porque, según dice, el festival ha pasado de «traer a los mejores», como «Prodigy, Vitalic, Jeff Mills, Chemical Brothers, Ben Klock, Die Antword, Richie Hawtin», a contratar carteles con caras mucho menos conocidas. Otros usuarios se quejan de las «cancelaciones de última hora».

Además, algunos asistentes han expresado su desilusión por la no implementación del nuevo y prometido escenario y sistema de sonido, que generaba expectativas de una calidad acústica superior. Era una propuesta innovadora y sin precedentes, la incorporación del primer escenario 360° en un festival español, denominado MavelPoint 360º Soundsystem Experience, con una panorámica de 360 grados y 65.000 vatios de sonido.

Saltos a residenciales

Por otro lado, según se ha reflejado en redes sociales, se han registrado saltos de asistentes a residenciales cercanos al recinto, lo que ha provocado preocupación entre los vecinos. Este punto es especialmente sensible, ya que algunos grupos de residentes de El Toyo han mostrado reparos desde 2024, cuando se anunció por primera vez que el festival se trasladaría a esta ubicación.

La organización ha recalcado que ha invertido en tecnología para controlar los niveles de ruido, evitando que se sobrepasen los límites permitidos y garantizando que las viviendas cercanas no hayan sufrido molestias.

A pesar de estas incidencias, Dreambeach sigue consolidando su posición como uno de los festivales más importantes de música electrónica en España. Además de su repercusión económica, que este año ha sido significativa, el evento contribuye a la promoción de Almería como destino turístico y cultural para un perfil de personas jóvenes.