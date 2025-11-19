Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EFE / Carlos Barba

Dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el Caso Mascarillas

La causa principal cuenta ya con 14 personas investigadas judicialmente, así como siete empresas

Europa Press

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:14

La segunda fase de la trama 'Mascarillas' de Almería, que investiga presuntos contratos irregulares de obras y servicios para el cobro de comisiones desde la ... Diputación Provincial de Almería, contempla otros cinco investigados que se unen a los cinco detenidos de este martes, entre ellos dos hermanos del presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García.

